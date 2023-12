Alex Rodriguez revient sur les stéroïdes et son passé avec J-Lo

Dans une interview accordée à CNN et HBO Max dans l'émission "Who's Talking to Chris Wallace", Rodriguez a déclaré que le scandale des produits dopants qui a entaché son héritage a été "le moment le plus embarrassant de ma carrière".

"La chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie a été de faire face à mes filles Natasha et Ella et de leur dire que c'est l'erreur que papa a faite", a-t-il déclaré à l'animateur Chris Wallace

M. Rodriguez a déclaré qu'en raison de la culture rigoureuse du baseball professionnel, il n'a pas pu bénéficier d'une fin heureuse à sa carrière de baseball, par ailleurs légendaire.

"J'ai compris mon erreur et j'en ai assumé l'entière responsabilité", a-t-il ajouté.

Changements dans le baseball professionnel

L'ancien joueur de baseball, qui a disputé 14 matches de la Ligue majeure de baseball, s'est dit "optimiste" quant à l'avenir du baseball, malgré les signes annonciateurs d'une baisse de la motivation des téléspectateurs à regarder les matches.

Rodriguez, qui a été dépassé la semaine dernière par Albert Pujols sur la liste des home runs de la MLB, affirme que s'il était commissaire de la MLB, il "ouvrirait les vannes" et donnerait aux fans un meilleur accès au passe-temps des Américains.

"Nous devons être proactifs, ce qui signifie que je mettrais des caméras sur les joueurs", a-t-il déclaré à Wallace. "Les joueurs qui se rendent au stade en voiture, je veux les voir chez eux.

Rodriguez souhaite que la couverture soit élargie afin que les supporters aient un aperçu des clubs, des cages de frappe et des salles de repos.

Le vainqueur de la World Series a également plaidé pour que la Major League Baseball plante son drapeau le jour de l'indépendance des États-Unis, comme la National Football League le fait pour Thanksgiving.

"Si vous regardez le 4 juillet, c'est une journée très ouverte. Il n'y a pas de football, pas de basket-ball, pas de soccer", a-t-il déclaré, notant que la MLB devrait faire du 4 juillet "une journée entièrement consacrée au base-ball".

"Chaque match, nous allons mettre un micro sur ces gars et nous allons avoir des interviews, alors que tout le monde est à la maison en train de regarder le baseball lors d'un barbecue avec sa famille.

La transition d'A-Rod vers le monde des affaires

Un autre changement que Rodriguez souhaitait apporter au baseball consistait à renforcer l'éducation financière des joueurs, en leur enseignant par exemple les marchés financiers, les investissements et l'importance d'équilibrer son carnet de chèques.

"J'ai lu un article selon lequel plus de 50 % des athlètes faisaient faillite après avoir joué", a déclaré M. Rodriguez. "C'est une tragédie.

Après sa carrière de joueur, Rodriguez s'est tourné vers les affaires. Il a expliqué à Wallace que sa société d'investissement, A-Rod Corp, est un "mini-Berkshire Hathaway", en référence au conglomérat multinational détenu par le milliardaire Warren Buffett, que Rodriguez considère comme un mentor.

A-Rod Corp est une société d'investissement qui abrite son vaste patrimoine immobilier, ainsi que des investissements en capital-investissement et en capital-risque.

"Si vous deviez donner une valeur à notre entreprise, elle se situerait probablement entre 1 et 2 milliards", a déclaré M. Rodriguez à Chris Wallace.

Sa relation avec Jennifer Lopez

L'ancien shortstop a également évoqué sa rupture avec l'icône de la pop Jennifer Lopez. Cette dernière a épousé l'acteur Ben Affleck en juillet 2022, après avoir mis fin à leur relation de plusieurs années l'année précédente.

"Avec Jennifer, c'était une bonne expérience. Et je lui souhaite, ainsi qu'à ses enfants - qui sont intelligents, beaux et merveilleux - tout le meilleur", a déclaré M. Rodriguez.

Il a déclaré à Chris Wallace de CNN que, malgré ses multiples relations très médiatisées, il pense maintenant que ses relations précédentes et l'impact de sa suspension de 2014 de la MLB ont fait de lui un "mari idéal" pour l'avenir.

"Je pense que je ferai un merveilleux partenaire ou mari et père après ma suspension grâce aux leçons tirées de mes plus grandes erreurs.

Lori Crim, de CNN, a contribué à cette histoire.

