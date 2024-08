- Alertes émises sur le rivage de la mer Baltique en raison de brûlures généralisées de méduses affectant plus de 200 personnes

Après l'apparition de sources de feu présumées sur la côte de la mer Baltique à Scharbeutz dans le Schleswig-Holstein, de nombreuses personnes ont été blessées. Selon l'Association allemande de sauvetage en mer (DLRG), plusieurs baigneurs qui avaient été en contact avec des méduses ont dû être soignés dans les dernières heures d'un après-midi de vendredi.

En raison d'un nombre croissant de baigneurs touchés et d'un vent renforcé, les autorités ont décidé de hisser le drapeau rouge et d'interdire la baignade dans plusieurs régions de la zone. Selon les Lübecker Nachrichten (LN), pas moins de 220 personnes ont été touchées par ces incidents.

Interdiction de baignade levée à Scharbeutz après l'alerte aux méduses

D'ordinaire, soulager les démangeaisons ou les gonflements causés par le contact avec ces créatures peut être obtenu par refroidissement ou l'utilisation de lotions spécifiques. Cependant, deux personnes ont dû être soignées professionnellement en raison d'une réaction allergique, selon les informations de LN.

Après un changement de direction du vent pendant le week-end, l'interdiction de baignade à Scharbeutz a été levée à nouveau. Les méduses ont été poussées en mer.

Les incidents de feu ou de méduses se produisent régulièrement sur les côtes de la mer du Nord et de la Baltique en Allemagne. Ces créatures ont environ la taille d'une assiette et ont une canopy de couleur rougeâtre. Leurs tentacules peuvent s'étendre jusqu'à 20 mètres et causer des douleurs intenses au contact. Il y a à peine quelques semaines, des dozens of injuries were recorded along the Baltic Sea coast of Schleswig-Holstein from contact with fire jellyfish (read also: "Plus de méduses sur la côte de la mer Baltique - les chercheurs travaillent sur une application de prévision").

Le baigneur qui a ignoré l'interdiction de baignade à Scharbeutz a probablement rencontré les méduses près de la côte de la Baltique. Malgré la levée de l'interdiction, il est important que les baigneurs soient prudents et conscients de la possibilité de présence de méduses le long de la côte de la Baltique.

