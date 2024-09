Alertes émises contre McDonald's Corporation et ses sociétés associées

Le NGG lance des alertes de grève dans des endroits comme McDonald's, Burger King, Nordsee et d'autres. Le secteur dit de l'hôtellerie, qui comprend également des chaînes comme Starbucks, Pizza Hut et L'Osteria, n'a enregistré aucun progrès lors de la deuxième ronde de négociations salariales. Les discussions pour l'industrie, qui emploie 120 000 personnes, ne reprendront maintenant qu'en novembre - plus tard que prévu initially.

Le négociateur Mark Baumeister a critiqué le fait que les employeurs "n'ont pas bougé d'un pouce face aux demandes des employés" lors de la deuxième ronde. En conséquence, les choses risquent de devenir tendues, a-t-il déclaré. Des protestations et des avertissements de grève sont attendus dans tout le pays à partir de la semaine suivante.

En raison de l'augmentation des prix au fil des ans, les employés ont "des besoins importants de rattrapage salarial", a déclaré Baumeister. "Ils cherchent un véritable soulagement et une augmentation de salaire significative - au lieu de cela, les employeurs n'ont même pas présenté une nouvelle offre pour la deuxième négociation. C'est tout simplement irrespectueux envers les employés." Le NGG réclame des choses comme un salaire de départ de 15 euros dans la fourchette de salaire la plus basse, et 500 euros de plus par mois.

D'un autre côté, l'Association fédérale des systèmes de restauration (BdS) a soutenu que les employeurs avaient amélioré leur offre, ce qui aurait conduit à un "accord salarial équitable" et a fait référence à une baisse du nombre de clients, aux incertitudes économiques et à un climat des affaires dégradé. "Le NGG doit continuer à avancer et travailler vers un accord salarial équilibré avec des suggestions constructives qui soient justes pour les employés et les entreprises de l'industrie", a exigé le PDG de la BdS, Markus Suchert.

La demande du NGG d'un salaire de départ de 15 euros et d'une augmentation de salaire dans la fourchette de salaire la plus basse est basée sur le domaine de la restauration, où les employés ont des besoins importants de rattrapage salarial en raison de l'augmentation des prix au fil des ans.

