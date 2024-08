- Alertes de cambriolage sans complication émises par l'ADAC en raison d'un défaut de sécurité

L'Association d'Assistance en Cas d'Urgence Routière (ADAC) met en garde contre les risques de sécurité potentiels des véhicules utilisant un système Keyless-Go. Selon leur déclaration, les criminels peuvent amplifier les ondes radio émises par la clé à l'aide d'un appareil approprié, les étendant jusqu'à plus de 300 mètres. Par conséquent, la voiture peut être déverrouillée en un clin d'œil et le moteur peut être démarré d'une simple pression sur un bouton. Dans ce système, la voiture identifie les ondes radio de la clé et réagit en conséquence en déverrouillant la porte.

Selon les détails de la Police de l'État de Hesse à Wiesbaden (LKA), les voleurs opèrent souvent en équipes : un membre capture le signal radio de la clé du véhicule à l'aide d'un amplificateur de signal, tandis qu'une autre personne équipée d'un appareil récepteur est postée près de la voiture pour la déverrouiller.

La plupart des voitures visées sont celles stationnées devant des maisons individuelles et des immeubles en rangée, a déclaré la LKA. De plus, des bandes étrangères ont été signalées comme étant impliquées dans ces crimes, voyageant en Allemagne pour commettre ces délits.

En 2022, 703 vols de véhicules ont été documentés en Hesse, un nombre qui a augmenté par rapport à l'année précédente. La LKA ignore actuellement combien de véhicules en Hesse sont équipés d'un système Keyless-Go.

Cet été, des voitures de luxe équipées de systèmes Keyless-Go ont été volées à Rodgau, une ville du sud de Hesse, ainsi qu'à Edermünde et Fritzlar, toutes deux situées au nord de Hesse. Chaque incident s'est produit pendant la nuit.

La LKA suggère de garder la clé du véhicule éloignée de la porte de votre maison ou de votre appartement. La clé peut également être protégée en l'enveloppant dans du papier aluminium ou en la plaçant dans un contenant en métal pour bloquer les signaux radio. De plus, certaines clés permettent de désactiver la fonction Keyless-Go.

L'ADAC a testé plus de 680 véhicules équipés d'un système Keyless-Go et a découvert que presque tous pouvaient être déverrouillés et conduits sans effort. Par conséquent, l'association automobile réclame que les fabricants corrigent cette faille de sécurité dans leurs véhicules.

