- Alerte météo: prévoir des orages potentiels avant le week-end.

Prévisions pour les prochains jours

Au cours des prochains jours, le climat d'Hesse devrait connaître une légère baisse. Le Service météorologique allemand prévoit des nuages et des averses de pluie dans les régions du nord et du centre, avec des risques d'orages et de fortes précipitations par moments.

Même avec ce changement, les températures devraient maintenir une sensation estivale, avec des pics allant de 24 à 31°C du nord au sud, et de 22°C dans les régions de haute altitude. D'ici samedi soir, les précipitations devraient principalement cesser, entraînant une baisse significative des températures, qui pourraient atteindre 18 à 14°C.

Prévisions pour le week-end

Le week-end devrait être plus lumineux. Samedi, quelques averses isolées pourraient survenir, mais il devrait globalement rester sec. Les températures pourraient atteindre 32°C.

Dimanche devrait être ensoleillé et légèrement plus chaud : les températures sont attendues entre 28 et 33°C. Cependant, dans les collines du nord de l'Hesse, quelques averses de pluie pourraient survenir, selon les prévisions météorologiques.

La nouvelle semaine de travail débutera avec des averses de pluie intermittentes et des orages concentrés avec des précipitations importantes. Malgré cela, le climat devrait rester chaud, avec des températures fluctuant entre 28 et 32°C.

Malgré les prévisions de conditions météorologiques améliorées pour le week-end, certains résidents des collines du nord de l'Hesse pourraient encore rencontrer des averses de temps à autre. Les autres régions, cependant, devraient profiter d'un temps tempéré avec un ensoleillement dominant le ciel.

Lire aussi: