Alerte du gouvernement: l'abondance des subventions a des effets négatifs sur le changement climatique

Au sujet de l'enquête menée par l'Oeko-Institut avec cinq autres organisations scientifiques, récemment mise en avant par table-media, il a été révélé que le rapport volumineux, dépassant les 150 pages, est sous le contrôle des ministères fédéraux allemands de l'économie et des finances depuis novembre. Toutefois, le document n'a pas encore été rendu public. Selon l'Oeko-Institut, l'enquête a été terminée le 10 novembre 2023, la traitement technique s'achevant le 31 juillet 2024.

Selon les conclusions du rapport, si ces subventions préjudiciables au climat persistent, elles entraîneront un surplus de 156 millions de tonnes d'émissions de CO2 entre 2023 et 2030 par rapport à l'absence de telles subventions. Outre le secteur des transports, ces subventions ont un impact sur l'agriculture (4,7 milliards d'euros), l'industrie (4,1 milliards d'euros), l'énergie (2,1 milliards d'euros) et les bâtiments et la forêt. D'un autre côté, d'autres aides de l'État pendant cette période sont attendues pour réduire les émissions de CO2 de 250 millions de tonnes.

Le rapport indique que les subventions ayant le plus contribué aux émissions de CO2 plus élevées sont celles pour les entreprises fiscales énergétiques (26,8 millions de tonnes de CO2 de 2023 à 2030), l'exonération fiscale du diesel (25,7 millions de tonnes), et les avantages fiscaux en électricité pour les entreprises (25,2 millions de tonnes). C'est suivi par les subventions pour la taxe sur le réseau électrique (21,5 millions de tonnes), le taux de TVA réduit pour la viande et autres produits animaux (17 millions de tonnes), l'indemnisation kilométrique (16,4 millions de tonnes), et la taxe forfaitaire sur les voitures de société à usage privé (7,9 millions de tonnes).

En général, ces subventions entraînent également des pertes financières importantes pour l'État, selon le rapport. En 2020, l'allègement fiscal du diesel a été le plus préjudiciable financièrement, s'élevant à 9,5 milliards d'euros, suivi de l'exonération fiscale des voitures de société à 6 milliards d'euros. L'indemnisation kilométrique a représenté 5,3 milliards d'euros, et le taux de TVA réduit pour les produits animaux 4,3 milliards d'euros. Les experts estiment également un impact financier important pour l'exonération fiscale du carburant aviation pour les vols internationaux (2 milliards d'euros) et l'exonération de TVA pour les vols internationaux (1 billion d'euros).

Parmi les subventions favorisant la protection du climat, le financement fédéral pour les bâtiments à haute efficacité énergétique est en tête de liste, avec un potentiel d'économie de CO2 de 53,6 millions de tonnes d'ici 2030. C'est suivi par la promotion de l'efficacité énergétique dans l'économie (40,4 millions de tonnes), l'investissement dans la décarbonisation de l'industrie (18 millions de tonnes), et la réhumidification des tourbières (16,2 millions de tonnes). Les subventions pour l'achat de voitures électriques, qui ont depuis été supprimées, auraient pu prévenir 15,4 millions de tonnes d'émissions de CO2 si elles avaient été maintenues.

Plus de 100 réglementations de subventions ont été évaluées pendant l'étude. Le rapport met en évidence une forte influence des mesures fiscales sur les émissions de gaz à effet de serre, dans les deux sens. Outre l'Oeko-Institut, des instituts tels que Fraunhofer ISI, IREES, ifeu, Prognos et GWS ont également participé à l'enquête. Le rapport fait référence à l'engagement international du gouvernement fédéral au sein des États G7 pour éliminer toutes les subventions inefficaces pour les porteurs d'énergie fossile d'ici 2025.

