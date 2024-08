- Alerte de crue sévère émise pour le littoral de la mer du Nord et la région de l'Elbe

L'Administration côtière et hydrologique (ACH) émet une alerte de surcroit de tempête pour les régions de Weser, Elbe et les côtes Est et Nord-Frise. Cette alerte est valable jusqu'à 20h07 le vendredi. Le coefficient de marée de l'après-midi ou du soir dans les régions de la côte Est-Frise, Weser et Elbe devrait être de 1 à 1,5 mètre supérieur au coefficient de marée habituel. Le long de la côte Nord-Frise et dans la région de l'Elbe à Hambourg, le niveau d'eau devrait augmenter de 1,5 à 2 mètres au-dessus du coefficient de marée habituel.

Par le biais du système d'alerte Katwarn, le Centre de situation de la police de Hambourg a informé d'un coefficient de marée de 1,25 à 1,75 mètre supérieur à la moyenne à l'échelle de St. Pauli, ce qui pourrait entraîner l'inondation du Fish Market de Hambourg. La police a conseillé aux habitants des régions basses, en particulier ceux vivant près du port, de la Hafencity et de la région de l'Elbe, d'évacuer. Ils ont également recommandé de déplacer les véhicules garés dans ces zones.

L'alerte de surcroit de tempête pourrait entraîner des inondations dans certaines régions, en particulier près de la région de l'Elbe à Hambourg. Les prévisions de coefficient de marée pourraient entraîner l'inondation du Fish Market de Hambourg, comme l'indique le système d'alerte Katwarn.

