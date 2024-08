- Alerte activée à la base militaire de l'OTAN dans l'espace aérien de Rhénanie du Nord-Westphalie

En raison d'un danger imminent, la base de Geilenkirchen, une installation aérienne de l'OTAN située près d'Aix-la-Chapelle, a fonctionné sous son deuxième niveau de sécurité le plus élevé pendant environ 24 heures. Suite à l'absence de tout incident, les paramètres de sécurité ont été ramenés à leur niveau initial, décrit comme Bravo+, aux alentours de 16h le vendredi. Cette mesure préventive visait à réduire le risque pour le personnel, comme l'a confirmé un représentant de l'Agence allemande de presse.

Autant de personnel que possible ont été ordonnés de quitter les lieux. Toutefois, les tâches aériennes régulières ont poursuivi comme prévu. La mise en œuvre de ce deuxième niveau de sécurité, Charlie, jeudi soir, a marqué la survenue d'un incident ou la probabilité d'une action terroriste contre l'alliance.

La base aérienne de Geilenkirchen accueille des avions uniques conçus pour surveiller et détecter les dangers potentiels dès que possible. Il y a environ une semaine, des actes de sabotage ont été suspectés dans plusieurs installations militaires allemandes, mais ont finalement été démentis.

La nature de la menace est restée inconnue, car à la fois le quartier général de l'OTAN à Bruxelles et la base aérienne ont refusé de faire des commentaires. Les rumeurs de survols de drones ont été qualifiées d'«absurdes» par un porte-parole de la base aérienne. La police de Cologne a été chargée de l'enquête, tandis que le parquet fédéral est resté à l'écart.

Un journaliste présent sur les lieux a observé des véhicules de police stationnés sur le terrain de la base aérienne et dans les environs immédiats. Des avertissements de sécurité et des pancartes affichant le niveau de sécurité C : « État d'alerte C » étaient placés à l'entrée de la base. Les véhicules entrant sur la base ont été inspectés de manière routinière. Des activités d'avions pouvaient également être entendues. Finalement, les autorités locales ont rejoint les lieux.

Système d'avions de surveillance AWACS

L'OTAN a situé le Système d'avions de surveillance AWACS à Geilenkirchen. L'acronyme AWACS signifie « Système de surveillance et de contrôle aérien » (Système de surveillance et de contrôle aérien). Ces avions ont une portée de 9 250 kilomètres et peuvent localiser d'autres avions à environ 400 kilomètres de distance. Ils sont caractérisés par une grande antenne radar fixée à l'arrière, qui ressemble à un champignon.

Selon le porte-parole, environ 1 600 personnes travaillent à la base aérienne de l'OTAN, mais moins pendant la période actuelle des vacances. Environ la moitié des employés étaient absents pour des raisons de sécurité et travaillaient à distance depuis chez eux.

