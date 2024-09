Alerte accrue à Schöna, risque imminent d'avalanche en Bavière

Pluies intenses et chutes de neige causent des difficultés dans certaines parties de l'Allemagne. La tempête hivernale dans les Alpes bavaroises a augmenté la probabilité d'avalanches à haute altitude. Au-dessus d'environ 1200 mètres, une épaisse couche de neige s'est accumulée, atteignant jusqu'à un mètre d'épaisseur dans les régions les plus élevées, selon le Service d'alerte aux avalanches de Bavière.

La neige fraîche, soufflée par des vents forts, est une préoccupation et pourrait déclencher des avalanches de plaques dans les terrains pentus près des crêtes. Il y a une forte probabilité d'avalanches dans les Alpes de Berchtesgaden, capables de provoquer des débris importants, selon le rapport.

Le Service d'alerte aux avalanches de Bavière anticipe que la situation restera tendue dans les jours à venir. De plus, de nombreux sentiers de randonnée à haute altitude sont recouverts de neige, les rendant glissants et verglacés. Les points chauds de neige actuels comprennent les hauteurs des régions de Berchtesgaden et de Chiemgau, avec des zones recevant plus d'un mètre de neige. Cela est remarquable compte tenu de la période de l'année. La profondeur de neige à la station de Dürrnbachhorn au-dessus de Winklmoos dans les Alpes de Chiemgau est d'environ 1,20 mètre, tandis que sur la Zugspitzplatt, elle est presque de 90 centimètres.

Niveau d'alerte un à Dresde

En raison des pluies persistantes et des inondations, certaines régions d'Allemagne ont atteint le premier niveau d'alerte. La prévision annonce des pluies torrentielles le mardi, en particulier dans certaines parties de la Saxe et de la Bavière, ce qui pourrait faire monter encore plus les niveaux d'eau.

À Dresde, la capitale de la Saxe, le niveau d'alerte un a été déclaré le mardi matin, les niveaux d'eau dépassant les quatre mètres. Les niveaux d'eau sont prévus pour continuer à augmenter jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Les opérations de nettoyage temporaires sur le pont Carol partiellement effondré à Dresde ont été arrêtées. "C'est fait", a rapporté le Service d'incendie de Dresde samedi soir. "La zone à la tête de pont de la ville neuve du pont Carol a été complètement débarrassée des débris de la section de pont effondrée C". Cependant, la section effondrée du pont reste en place pour l'instant. Selon l'Office de l'environnement de Dresde, les débris ne sont pas censés avoir un impact significatif sur les inondations.

À Schōna, le niveau d'alerte deux a été déclaré sur l'Elbe, indiquant le début des inondations, selon le Centre d'alerte aux inondations de l'État. Le niveau d'alerte deux a été atteint sur la Lausitzer Neiße à Görlitz, où le niveau d'eau a commencé à diminuer.

En Bavière, les niveaux d'eau les plus élevés ont été atteints pour la plupart le dimanche matin, selon le Service d'information sur les inondations. Les précipitations attendues dimanche après-midi ne provoqueront qu'une augmentation modérée dans l'est, comme prévu par l'Office de l'environnement de Bavière.

Soulagement prévu pour mercredi

Les développements futurs sont incertains, selon les rapports. Selon les prévisions actuelles, les régions touchées pourraient connaître des niveaux d'eau similaires jusqu'au mardi. Les pluies devraient diminuer considérablement le mardi, et la situation en Bavière devrait s'améliorer d'ici mercredi.

À Passau, le fleuve Danube a atteint son niveau peak avant l'aube. Certains sentiers le long du fleuve et parkings ont dû être fermés, selon les rapports de la ville. À Ruhstorf an der Rott, le niveau d'eau a atteint le niveau trois pendant la nuit de dimanche, avec une légère augmentation du niveau d'eau prévue dimanche après-midi. À Munich, le niveau deux était prévu pour être sous-dépassé dimanche. En Brandebourg, certaines inondations étaient attendues, mais aucun niveau d'alerte n'a été activé.

La neige abondante dans les Alpes bavaroises rend les sentiers de randonnée dangereusement glissants et verglacés à haute altitude. L'épaisse couche de neige, atteignant jusqu'à un mètre dans les régions les plus élevées, suscite des préoccupations quant aux avalanches potentielles.

Malgré la neige dans les Alpes, certaines régions de Saxe et de Bavière sont touchées par des pluies intenses et des inondations, ce qui a entraîné la déclaration de niveaux d'alerte dans certaines villes.

