Aleksandra Mirosław célèbre le "moment de réalisation de son rêve" en devenant la première médaillée d'or en escalade rapide de l'histoire olympique

Et ce n'est pas n'importe quel champion olympique; Mirosław est devenue la première médaillée d'or de l'histoire du sport de l'escalade de vitesse mercredi, battant la Chinoise Deng Lijuan en finale.

"C'est comme un rêve qui se réalise", a-t-elle déclaré. "C'est aussi simple que ça. C'est la première médaille d'or de l'histoire, c'est vraiment génial. Je suis vraiment heureuse et fière de moi. Cela restera à jamais avec moi."

Lors de ses débuts olympiques à Tokyo il y a trois ans, l'escalade incluait trois disciplines : le lead, le bouldering et la vitesse. Le format a changé à Paris, la vitesse étant maintenant récompensée par un ensemble de médailles propres.

C'est une bonne nouvelle pour une athlète comme Mirosław. Malgré sa supériorité en escalade de vitesse, en établissant un record du monde en finale, elle a terminé quatrième à Tokyo, juste hors des médailles.

Mais le mur temporaire érigé dans la banlieue parisienne de Le Bourget a été son moment de gloire, une occasion de mettre en valeur son agilité et sa dextérité dans un événement autonome.

"Je n'ai jamais été spécialisée en boulder ou en lead, j'ai toujours été une escaladeuse de vitesse", a déclaré Mirosław, qui a remporté la première médaille d'or des Jeux olympiques de Paris pour la Pologne.

"C'est donc un grand privilège d'être ici et d'avoir l'opportunité de concourir dans ma discipline. Mais d'un autre côté, cela ne signifie pas que c'est plus facile. C'est beaucoup plus difficile, je dirais."

Plus difficile maintenant qu'elle affronte les escaladeurs les plus rapides du monde, tous dédiés à l'art de gravir un mur aussi rapidement que possible.

Au fil des ans, les temps ont été de plus en plus rapides, mais Mirosław a fixé le rythme pour la plupart de sa carrière, battant le record du monde à 10 reprises, dont deux lors des tours préliminaires de la compétition d'escalade de vitesse des Jeux olympiques lundi.

Son dernier record du monde de 6,06 secondes - 0,04 plus rapide que son temps de victoire contre Deng en finale - est presque une seconde plus rapide que son premier record établi aux Jeux olympiques de Tokyo. Un temps sous les six secondes doit maintenant être dans ses sights, même si l'objectif principal de l'escalade de vitesse est de battre la personne qui court à côté de vous.

"Je me suis juste concentrée sur moi-même, sur mon prochain tour, et avant chaque tour, c'était comme ça, juste courir", a déclaré Mirosław. "Quoi qu'il arrive, juste courir."

La trentenaire a finalement affronté - et battu - sa compatriote polonaise Ola Kałucka en demi-finale mercredi, gagnant de justesse avec une marge de 0,15 seconde.

Kałucka a remporté la médaille de bronze après avoir battu l'Indonésienne Rajiah Sallsabillah dans la "petite finale", ou course pour la troisième place.

Ayant qualifié pour Paris avant sa sœur jumelle, la jeune Kałucka de 22 ans a déclaré qu'elle était reconnaissante pour le format élargi de l'escalade à Paris, créant essentiellement un événement de médaille supplémentaire.

"Je pense que le public aime l'escalade de vitesse", a-t-elle déclaré. "Le lead et le bouldering, c'est complètement différent de l'escalade de vitesse. Je suis si reconnaissante que nous séparions nos disciplines. C'est une activité complètement différente."

En lead, après six minutes pour observer leur escalade, les athlètes ont six minutes de plus pour monter aussi haut que possible sur un mur de 15 mètres tout en attachant leur corde à des points de contrôle. Le bouldering, quant à lui, se déroule sur un mur de 4,5 mètres, les athlètes devant résoudre quatre "problèmes" contre une limite de temps sans avoir vu le mur à l'avance.

Le boulder et le lead, combinés en un seul événement de médaille à ces Jeux olympiques, ne conviennent pas à tout le monde, surtout si vous êtes un spécialiste de l'escalade de vitesse.

"Je suis si mauvaise à ça, extrêmement mauvaise", a été l'évaluation candide de Kałucka de ses compétences en boulder et en lead.

"En escalade de lead, vous devez avoir de l'endurance et ne pas être le plus rapide. Et pour le bouldering, vous devez être très puissant et aussi avoir de la force. Je trouve que l'escalade de vitesse est la plus cool parce que vous devez être très rapide et j'aime vraiment sentir la vitesse quand je grimpe."

Avec de grandes foules et une atmosphère animée à la

Lire aussi: