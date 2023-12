Alejandro Agag : Bernie Ecclestone m'a dit : "Tu ne feras jamais ta première course".

Bernie Ecclestone, le grand patron de la Formule 1, a été le plus bruyant des nombreux détracteurs qui ont prédit que l'idée s'essoufflerait rapidement, explique M. Agag.

Mais la première série de courses électriques est prête à disputer la 50e course de sa cinquième saison à Hong Kong ce week-end.

"La course numéro 50 est un moment très important pour nous", a déclaré M. Agag aux journalistes à Londres. Je me souviens que Bernie Ecclestone m'a dit : "Vous ne ferez jamais votre première course".

Bernie Ecclestone, qui a été directeur général de la Formule 1 pendant près de 40 ans, n'est que l'une des nombreuses personnes qui ont été forcées de ravaler leurs paroles.

"J'ai reçu Bernie, vous savez, probablement la plus haute considération en tant que tout, en tant qu'ami, en tant qu'homme d'affaires, en tant que créateur de la Formule 1", a déclaré Agag.

"Une semaine avant ma première course. Il m'a dit : "Je suis heureux que tu aies eu raison et que j'aie eu tort".

La cerise sur le gâteau

Considérée comme l'un des sports à la croissance la plus rapide au monde, la Formule E a attiré plus de 300 millions de téléspectateurs dans le monde, qui ont regardé au moins une course à la télévision la saison dernière, selon Forbes.

Une moyenne de 27,1 millions a regardé chaque course individuelle, une énorme augmentation par rapport aux 18,6 millions qui ont regardé chaque course au cours de la saison 2016-17.

La popularité rapidement croissante de la Formule E a convaincu la BBC, le diffuseur national britannique, d'acheter les droits en direct pour la saison en cours et l'E-Prix de Hong Kong de ce week-end sera la première course diffusée sur une chaîne en clair.

"C'est un peu la cerise sur le gâteau d'être diffusé sur la BBC", déclare Agag. "Cela montre que le championnat est à son apogée jusqu'à présent. Nous sommes au meilleur moment et Porsche et Mercedes sont encore à venir, ils viendront l'année prochaine.

"Chaque fois que nous voyons plus de public aller aux courses, il y a de plus en plus de suivi à la télévision, sur les médias sociaux et numériques, et en plus, nous commençons à faire des percées avec de très grandes chaînes gratuites.

Agag admet qu'il n'a "aucune idée" du nombre de personnes qui regarderont l'E-Prix de Hong Kong, mais il dit qu'il serait ravi d'avoir 400 000 téléspectateurs en direct.

Malgré la diffusion de son sport sur les chaînes de télévision à accès libre et l'exposition que cela procure à une nouvelle base de fans potentiels, Agag pense que la force de la Formule E réside ailleurs.

Après une conversation avec le PDG de l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde, le pilote de 48 ans a déclaré que la priorité des organisations était la croissance de l'audience numérique.

"Il ne pensait qu'à cela", explique M. Agag. "L'audience télévisuelle augmente peut-être de 10 %, 20 % - 40 % dans notre cas - d'une année sur l'autre, mais l'audience numérique augmente de 500 %.

Lorsque j'étais au Mexique, mes enfants étaient absents et deux d'entre eux n'ont pas regardé la course de Mexico. Je leur ai donc dit : "Comment allons-nous regarder la course de Mexico, car nous ne l'avons pas enregistrée sur Sky ou autre ?

"Mes enfants me regardent comme si j'étais un idiot... et mon enfant prend son téléphone, va sur YouTube, va sur airplay et il y a la course à la télévision.

"Les choses évoluent et les gens regardent davantage les temps forts que les courses en direct et il faut s'adapter à cela - et les enfants, vous savez, la nouvelle génération le comprend.

Une évolution dans notre direction

La croissance de la Formule E au cours de ses cinq années d'existence s'est reflétée dans l'évolution de la société.

Les entreprises et les particuliers sont devenus plus soucieux de l'environnement, cherchant des moyens de se mettre au vert et de réduire leur empreinte carbone, et la transition de l'essence et du diesel vers les voitures électriques a été à l'avant-garde de ce changement.

"En 2012, il y avait 190 000 voitures électriques en circulation dans le monde", indique M. Agag. "La prévision, plus ou moins, est que nous allons finir très près ou peut-être un peu plus de huit millions.

"Nous passons donc de 190 000 à huit millions - bien sûr, huit millions, c'est très peu par rapport à un milliard de voitures ou de véhicules en général. Mais passer de 190 000 à huit millions, c'est une croissance énorme.

"Si vous regardez toutes les marques automobiles qui modifient leurs lignes de production pour s'adapter à l'électrique et mettre en place des moteurs électriques, si vous regardez l'Accord de Paris sur le climat, si vous regardez les règles de l'Union européenne sur les émissions de CO2, le monde change et le monde change dans notre direction.

"Il ne change pas dans une autre direction, il change dans la nôtre.

