Aldi-Sud est actuellement en cours de procédure de remboursement

Dans un différend portant sur des promotions trompeuses, le supermarché discount Aldi Süd a essuyé un revers devant la plus haute juridiction européenne. Lorsqu'ils annoncent des soldes dans des prospectus, par exemple, ils doivent les baser sur le prix le plus bas des 30 derniers jours, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cela vise à empêcher les marchands de tromper les consommateurs en augmentant d'abord les prix puis en les réduisant, en vantant ainsi des "fausses remises".

Le procès a été intenté par l'agence de protection des consommateurs de Bade-Wurtemberg, qui a salué la décision de la cour et s'attend à une plus grande transparence pour les consommateurs, espérant plus d'honnêteté de la part des commerçants. Cependant, l'industrie du commerce de détail prévoit des conséquences néfastes pour à la fois les clients et les marchands suite à la décision de la CJUE. Aldi est resté silencieux sur la décision.

Dans ce cas précis, le slogan "Meilleur prix d'Allemagne" a été utilisé pour les bananes et les ananas. La CJUE a identifié un "prix mis en avant" de 1,49 euro pièce pour les ananas, avec un prix barré de 1,69 euro. Cependant, il a été révélé en petits caractères que le prix le plus bas des 30 derniers jours était en réalité de 1,39 euro, qui était inférieur au "prix mis en avant". Pour les bananes, un prix de 1,29 euro par kilogramme a été annoncé, avec une réduction de 23% et un prix barré de 1,69 euro. Ici aussi, le supermarché a révélé en petits caractères que le prix le plus bas des 30 derniers jours était équivalent au prix actuel.

Depuis environ deux ans, les commerçants sont tenus de spécifier le prix le plus bas des 30 derniers jours pour chaque réduction. Cependant, l'agence de protection des consommateurs a soutenu que les remises doivent être basées sur le prix le plus bas, et non simplement sur le taux juste avant le lancement de l'offre.

Association du commerce de détail : moins de remises à l'avenir

Selon Cornelia Tausch, vice-présidente de l'agence de protection des consommateurs de Bade-Wurtemberg, Aldi Süd ne peut simplement indiquer le prix le plus bas des 30 derniers jours sans y appliquer la réduction. "En utilisant cette technique, Aldi a trompeusement prétendu offrir une véritable réduction de prix, mais en réalité, le prix barré a probablement augmenté brièvement auparavant pour promouvoir ensuite une réduction de prix attrayante", a-t-elle critiqué.

Les juges à Luxembourg ontmostly convenu de cette évaluation. La cour de Düsseldorf doit maintenant rendre une décision dans ce cas précis, en tenant compte de l'avis de la CJUE. Aldi Süd a refusé de commenter la décision. "Nous demandons compréhension pour le fait que nous ne commentons pas les procédures en cours en principe", a-t-il déclaré.

Du point de vue de l'Association du commerce de détail allemand (HDE), la décision de la CJUE a des implications négatives pour à la fois les clients et les marchands. Les possibilités pour les magasins de faire la publicité de leurs offres spéciales seront "restreintes de manière déraisonnable", a déclaré Peter Schröder, responsable de la politique juridique et de la consommation à la HDE. "En conséquence, il y aura moins de remises. Les chasseurs de bonnes affaires auront moins d'occasions d'étirer leur budget ménager avec des achats ciblés d'offres spéciales." Par conséquent, le niveau de prix moyen augmentera pour tous les clients.

Dans un cas similaire, la Cour d'appel de Nuremberg a également soutenu la perspective du consommateur. Une association de commerce a intenté un procès contre un magasin discount. Le détaillant avait annoncé une "garantie de prix sur 30 jours" et une réduction de 36% par rapport au prix précédent pour un certain café en poudre. Le café coûtait maintenant 4,44 euros au lieu de 6,99 euros auparavant. Cependant, le consommateur ne pouvait déterminer cela qu'à travers un pied de page complexe à décrypter, qui établissait que le café avait été en promotion à 4,44 euros pendant deux semaines, ce qui couvrait la période de 30 jours mentionnée. La Cour d'appel de Nuremberg a considéré cette combinaison d'informations sur les prix comme de la publicité trompeuse.

La décision de la CJUE concernant les tactiques de promotion d'Aldi Süd pourrait potentiellement conduire à moins de remises à l'avenir, comme le suggère Peter Schröder, responsable de la politique juridique et de la consommation à l'Association du commerce de détail allemand (HDE). Cela pourrait limiter les opportunités pour les chasseurs de bonnes affaires d'étirer leur budget ménager avec des achats ciblés d'offres spéciales.

De plus, le différend autour de l'utilisation par Aldi Süd du slogan "Meilleur prix d'Allemagne" pour les bananes et les ananas met en évidence l'importance des prix transparents. Les détaillants sont désormais tenus d'appliquer les remises au prix le plus bas des 30 derniers jours, comme l'a déclaré Cornelia Tausch, vice-présidente de l'agence de protection des consommateurs de Bade-Wurtemberg, pour empêcher les consommateurs d'être trompés avec des "fausses remises".

