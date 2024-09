- Aldi sera en concurrence de prix avec d'autres grandes chaînes de supermarchés au Royaume-Uni.

Le détaillant à bas prix Aldi continue de mener une guerre des prix intense au Royaume-Uni contre les enseignes traditionnelles. Selon Aldi UK, le détaillant alimentaire allemand a enregistré un chiffre d'affaires record de 17,9 milliards de livres sterling (environ 21,2 milliards d'euros) l'année dernière, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2022. Ce qui est encore plus remarquable, les bénéfices avant impôts ont augmenté de 152,6 millions de livres sterling à 536,7 millions de livres sterling.

Cependant, la cadence d'Aldi a considérablement ralenti cette année, avec une baisse occasionnelle de sa part de marché. Les analystes du marché attribuent cela aux grands magasins britanniques tels que Tesco, Sainsbury's, Asda et Morrisons qui ont lancé des promotions "Aldi Price Match", proposant des produits au même prix que ceux d'Aldi.

Le PDG d'Aldi UK et d'Irlande, Giles Hurley, a indiqué qu'il prévoyait de nouvelles réductions de prix associées à des investissements. Il a exprimé son optimisme quant à de nouvelles baisses de prix avant Noël, comme le rapportait l'agence de presse britannique PA.

Le spécialiste du commerce de détail Stephan Ruschen conseille aux grands magasins britanniques de ne pas mettre d'étiquettes "Aldi Price Match" sur les articles pertinents. "Cela confère involontairement à Aldi une position supérieure, qu'il occupe effectivement en tant que leader des prix, mais il est inutile de soutenir activement cela", a-t-il déclaré.

En Allemagne, il n'y a pas d'étiquettes similaires, mais il y a une attention comparable portée sur les prix d'Aldi. Tous les détaillants établissent leurs prix de départ en fonction d'Aldi et les ajustent weekly pour suivre les prix d'Aldi, même pour des articles de marque comme Nutella. Le secteur de la vente au détail en Allemagne préfère informer les consommateurs sur la variété de produits en promotion, en cherchant à transmettre : "Il n'est pas nécessaire de se rendre dans un magasin discount".

Le Royaume-Uni occupe la troisième place parmi les plus grands marchés d'Aldi dans le monde, après l'Allemagne et les États-Unis, selon l'Institut de recherche sur le commerce de détail EHI. Avec une part de marché de 10 %, Aldi est le troisième plus grand supermarché de l'île, suivi de près par son rival Lidl, avec environ 8 %.

