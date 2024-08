Alcaraz, mécontent, rencontre un rival qui décide de se retirer

Carlos Alcaraz, champion de l'US Open l'an dernier, a subi une défaite surprise au deuxième tour, s'inclinant face à l'outsider Botic van de Zandschulp avec des scores de 1-6, 5-7, 4-6. Alcaraz, visiblement confus et déçu, a attribué sa défaite à un combat interne. Il a déclaré : "C'était une guerre dans ma tête pendant le match." Le joueur espagnol de 21 ans a admis avoir eu du mal à contrôler ses émotions, déclarant : "Je jouais contre mon adversaire et contre moi-même aujourd'hui. Mes émotions étaient tout sauf stables."

Avec une défaite rapide en seulement 2 heures et 19 minutes, Alcaraz a connu son revers le plus rapide à New York depuis son titre. "Ce n'est pas ce que je recherche si je veux atteindre l'excellence", a-t-il déclaré, exprimant sa déception. "Je dois m'améliorer, je dois apprendre." Le joueur habituellement composé a juré, s'est tapé le front et a discuté avec son équipe, mais en vain. Pendant ce temps, son adversaire néerlandais Botic van de Zandschulp obtenait une victoire historique, incapable d'exprimer pleinement sa joie, déclarant : "Je suis sans voix. Ce soir était une expérience extraordinaire pour moi."

Classé 74ème mondial, van de Zandschulp n'était pas parvenu au-delà du deuxième tour dans aucun tournoi cette année. Ayant connu une mauvaise performance à Roland-Garros et ce qu'il a défini comme son "pire match jamais joué", il a même envisagé d'arrêter le tennis plus tôt cet été. "J'étais honnête", a-t-il clarifié. "La retraite était une option que je considérais en raison de certaines blessures persistantes."

Comme pour surprendre tout le monde, van de Zandschulp s'est recentré, ayant retrouvé sa confiance grâce à des tournois moins connus comme celui de Lüdenscheid. Contre toute attente, il a battu le meilleur joueur du monde au deuxième tour. En 2019, van de Zandschulp avait même atteint les quarts de finale de l'US Open en tant que qualifié, tandis qu'Alcaraz, qui a remporté les titres de Roland-Garros et de Wimbledon cette année, a régulièrement atteint au moins les quarts de finale de l'US Open.

Alcaraz était en perte de forme et son début de match était terne. Ayant perdu tous ses jeux de service dans le premier set, la finale du premier set est arrivée en seulement 30 minutes. Il a finalement repris le contrôle du service de van de Zandschulp pour égaliser à 2-2 dans le deuxième set, acclamant sa victoire. Van de Zandschulp, however

