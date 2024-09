- Albrecht remporte la présidence à Hoffenheim, triomphante de Fan.

Long-standing Mayor Jörg Albrecht élu comme nouveau président de TSG 1899 Hoffenheim. Le maire de 55 ans a été élu par 273 des 445 votes exprimés lors de l'assemblée annuelle du club tenue à l'hôtel de ville de Sinsheim le lundi. Les conséquences de cette élection sur la récente turbulence de TSG 1899 Hoffenheim dans le Bundesliga ne sont pas encore claires.

Marvin Rotermundt, un supporter de TSG de 29 ans, était le seul autre candidat, avec peu de chances de victoire, comme il l'a lui-même reconnu lors de son discours. Il a obtenu 123 votes. Certains membres du public dans la salle ont crié "Albrecht dehors". Les critiques ciblent Albrecht, qui a démissionné à la fin août, en raison de ses liens étroits avec le bienfaiteur du club Dietmar Hopp.

Réactions passionnées suite au départ de Rosen

À l'approche du début de la saison, TSG a organisé un remaniement de sa direction, y compris la rupture avec le directeur sportif de longue date Alexander Rosen. Cela a suscité des protestations de fans passionnés et un boycott des matchs de championnat contre Holstein Kiel et Eintracht Frankfurt.

La frustration des fans s'est également étendue au principal actionnaire Hopp, dont l'influence sur la section professionnelle isolée reste importante, malgré la cession de la plupart de ses droits de vote à l'e.V. pendant l'été 2023. Depuis le départ de l'ancien président Kristian Baumgaertner fin juillet, la deuxième vice-présidente Simone Engelhardt assure l'intérim à la présidence.

Depuis la démission d'Alexander Rosen, directeur sportif de TSG 1899 Hoffenheim, des protestations de fans passionnés ont eu lieu, avec des supporters refusant d'assister à des matchs contre Holstein Kiel et Eintracht Frankfurt. Malgré ces actions, d'autres supporters de TSG peuvent encore être mécontents des décisions du club, telles que l'élection de l'ancien maire Jörg Albrecht comme nouveau président de TSG 1899 Hoffenheim et ses liens étroits avec le bienfaiteur du club Dietmar Hopp.

Compte tenu de la turbulence récente dans le Bundesliga et de l'élection controversée de Jörg Albrecht, certains critiques parmi la base de fans de TSG 1899 Hoffenheim peuvent exprimer leur mécontentement, rejoignant d'autres qui ont appelé à la destitution d'Albrecht. En outre, 'TSG 1899 Hoffenheim et d'autres clubs' peuvent observer les conséquences de ces événements et ajuster leurs propres stratégies en conséquence.

