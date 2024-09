- Alba continue d'élargir son engagement auprès des établissements d'enseignement de Berlin.

Titans du Basketball Alba Berlin élargit son engagement éducatif dans la ville. L'équipe met en place un programme après l'école dans trois écoles supplémentaires avec son propre personnel, comme le révèle Alba. Outre l'école Albert-Gutzmann de Wedding, l'école Lew-Tolstoi (Karlshorst), l'école élémentaire 49 d'Adalbertstraße (Mitte) et l'école Albrecht-von-Graefe (Kreuzberg) ont maintenant rejoint l'initiative.

Alba a recruté 50 nouveaux professionnels pour l'année scolaire à venir. Ainsi, environ 80 enseignants et travailleurs sociaux s'occupent d'environ 2000 élèves. Les jours dans les écoles collaboratives deviendront plus dynamiques et engageants. Par exemple, le basketball sera proposé comme matière optionnelle à l'école Albrecht-von-Graefe.

"Notre objectif est d'impliquer autant d'enfants que possible. Le parrainage nous offre cette opportunité, et il est devenu un élément important de nos programmes jeunesse et sociaux ces dernières années", déclare le directeur général d'Alba, Marco Baldi.

Le programme après l'école comprend également des ateliers sur divers sujets autres que le basketball, offrant une expérience d'apprentissage globale aux élèves. Grâce à l'engagement accru d'Alba, ils espèrent toucher encore plus d'enfants dans la ville.

