- Alba commence la préparation de la saison - programme complet de tests

Alba Berlin entame sa préparation pour la nouvelle saison en basket-ball Bundesliga et en Euroleague le 14 août avec des séances d'entraînement individuelles et des contrôles médicaux à l'unfallkrankenhaus Berlin. Cinq jours plus tard, la première séance d'entraînement de l'équipe aura lieu, comme l'a annoncé Alba. Le premier match amical aura lieu le 1er septembre contre les Veolia Towers Hamburg à l'arena MBS d'Oranienburg.

Après son premier match amical, l'équipe entraînée par Israel Gonzalez affrontera les Rostock Seawolves à Bernau six jours plus tard. Après les matchs contre les deux rivaux de la Bundesliga, les Berlinois se rendront à Antalya pour la Gloria Cup le 12 septembre. Dans cette répétition générale une semaine avant le début de la saison de Bundesliga, Alba affrontera les équipes d'Euroleague Anadolu Efes (12 septembre) et Zalgiris Kaunas (13 septembre), ainsi que l'équipe de première division turque Tofas SK (15 septembre).

Il y aura un rapide remake lors de l'ouverture de la Bundesliga. Le 22 septembre, Alba affrontera les Veolia Towers à Hambourg, suivi de la première à domicile contre les EWE Baskets Oldenburg le 28 septembre. Le 3 octobre, Alba débutera sa saison d'Euroleague avec un match à domicile contre le champion en titre de l'Euroleague, le Panathinaikos Athènes.

Après avoir analysé les adversaires lors de la Gloria Cup d'Antalya, l'équipe pourrait découvrir de nouvelles stratégies à utiliser contre d'autres équipes, en particulier celles de l'Euroleague comme Anadolu Efes et Zalgiris Kaunas. En post-saison, Alba Berlin devra relever divers défis, nécessitant que l'équipe s'adapte et performe bien contre d'autres forts adversaires de la Bundesliga.

Lire aussi: