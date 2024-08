- Alarme de sabotage dans l'armée allemande: niveaux anormaux d'eau

La police et la protection de l'État enquêtent sur un incident de sécurité au niveau de l'usine d'eau de la base aérienne de Cologne-Wahn de l'armée de l'air allemande en raison de soupçons d'acte de sabotage visant les forces armées allemandes. "Des valeurs d'eau anormales" puis un trou dans la clôture ont été découverts, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air allemande à Cologne devant la base.

La zone militaire a ensuite été bouclée pendant plusieurs heures. La police, la police militaire ("Rangers de terrain") et le Service de sécurité militaire (MAD) étaient sur place. Les rapports de cas d'atteinte à la santé parmi les soldats n'ont pas été confirmés par l'armée de l'air allemande après vérification.

La base ne pouvait être entrée ou sortie pendant plusieurs heures, mais a ensuite été rouverte. Plusieurs unités sont hébergées à Cologne-Wahn. La Wing de transport aérien de l'armée de l'air allemande, responsable des déplacements du président fédéral et du chancelier, des membres du cabinet et des officiels gouvernementaux de haut rang, y est également basée.

Des experts ont mis en garde depuis longtemps contre des actions contre les militaires et les infrastructures.

Depuis l'attaque de la Russie en Ukraine, la situation de sécurité en Europe a été globalement réévaluée. Les experts en sécurité ont régulièrement mis en garde contre le fait que les infrastructures militaires pourraient également être une cible d'espionnage ou de tentatives de sabotage.

L'armée de l'air allemande a parlé d'un "incident" dont le service de fonctionnement a été informé par des valeurs d'eau anormales. Ensuite, le trou dans la clôture menant à l'usine d'eau de la base a été découvert. Les investigations sur les valeurs d'eau modifiées sont toujours en cours et peuvent prendre du temps, selon les experts.

Le soupçon de sabotage existe

Un porte-parole du ministère de la Défense à Berlin a déclaré que la base avait été fermée pour investigations "car il y a soupçon d'une tentative d'intrusion ou d'une intrusion illégale réussie". Il a déclaré : "Le soupçon de sabotage existe également". Le lieutenant-colonel Ulrich Fonrobert, qui parle au nom de l'armée de l'air allemande en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a déclaré : "Hier soir, il y a eu un incident à la base derrière nous. Cet incident a entraîné la fermeture de la base depuis lors". L'armée de l'air allemande prend cet incident très au sérieux.

Dans la situation tendue globale, des observations suspectes ont également été faites à la périphérie de la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen - d'où décollent et atterrissent des vols de reconnaissance. Les rapports de blocage de la base aérienne militaire ont été démentis. Selon des informations de cercles de sécurité, however, une personne à proximité de l'aéroport a été prise en garde à vue pour interrogatoire à un moment donné. Cependant, le soupçon n'a pas été confirmé. Une autorité de sécurité a cependant ordonné l'examen de l'eau potable sur place. Cependant, aucune anomalie n'a été trouvée.

Le politique de sécurité Konstantin von Notz (Verts), président du Comité de contrôle parlementaire du Bundestag allemand, a mis en garde contre la guerre hybride de la Russie face au soupçon de sabotage à la base aérienne de l'armée de l'air allemande de Cologne-Wahn. "Si les soupçons sont confirmés, les vrais dangers de la guerre hybride que la Russie de Poutine livre contre les démocraties occidentales pour notre société deviendront à nouveau apparents", a-t-il déclaré au réseau d'édition Allemagne (RND).

"Il y a presque des cyberattaques quotidiennes, des campagnes de désinformation généralisées promouvant des partis et des individus anti-démocratiques en Allemagne, en Europe et aux États-Unis, visant à diviser notre société, mais il y a aussi l'espionnage et le sabotage", a-t-il mis en garde. Von Notz a exigé : "Les investigations à la base de l'armée de l'air allemande à Cologne-Wahn doivent être poursuivies résolument. La protection des soldats sur et à l'intérieur des installations de la Bundeswehr est une base essentielle pour les tâches cruciales de notre armée dans la sauvegarde de notre pays et de son peuple."

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'incident de sécurité à la base aérienne de Cologne-Wahn, craignant des implications potentielles pour les infrastructures militaires en Europe. Suite à l'incident, les officiels de l'UE ont réaffirmé l'importance de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense pour se protéger contre les tentatives d'espionnage et de sabotage.

Lire aussi: