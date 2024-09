- Alarme à risque d'incendie le plus élevé déclarée dans les régions du nord de la Saxe pour les incendies de forêt

Le risque d'incendies de forêt s'intensifie en Saxe. Selon le rapport de l'entité publique Sachsenforst, le niveau d'alerte 5, le plus élevé, est prévu pour aujourd'hui dans les régions du nord de Meißen, Görlitz, Bautzen et Nordsachsen. Marco Horn de Sachsenforst a mis en garde : "Même une petite flamme peut allumer un incendie de forêt dans ces régions."

Les forêts de pins dans les régions du nord de l'État sont remarquablement clairsemées par rapport à d'autres zones. Avec le sol recouvert d'herbe sèche, un feu peut facilement se propager rapidement. Horn a appelé à la prudence, rappelant que les humains sont principalement responsables de ces incendies de forêt.

Le service météorologique allemand prévoit peu de précipitations significatives cette semaine, à l'exception de précipitations locales importantes dans les parties occidentales de la Saxe. Même ces précipitations, selon la météorologue Cathleen Hickmann, ne réduiront pas le risque d'incendie de forêt. Les températures resteront élevées et l'humidité restera faible jusqu'au week-end.

La Saxe utilise cinq niveaux de danger d'incendie de forêt, le niveau 1 indiquant un risque minimal et le niveau 5 signifiant un risque extrême. Aux niveaux 4 et 5, les individus sont invités à éviter les zones forestières touchées, et pour ceux qui sont encore dans les bois, il est recommandé de rester sur les sentiers principaux. Des restrictions supplémentaires peuvent être imposées par les districts.

Depuis le début de l'année, 64 incendies de forêt ont été signalés en Saxe jusqu'à la fin août, selon Sachsenforst, comparé aux 58 incendies de forêt signalés pour l'ensemble de l'année précédente. Il y a deux ans, de nombreux grands incendies ont ravagé divers forêts de Saxe, entraînant des investissements importants du gouvernement de l'État dans la prévention des incendies.

Compte tenu des conditions sèches et des températures élevées actuelles, le service météorologique allemand recommande que le niveau d'alerte 5 pour les incendies de forêt reste en vigueur pour les régions du nord de Meißen, Görlitz, Bautzen et Nordsachsen. Malgré les précipitations locales prévues, ces précipitations sont peu susceptibles de réduire considérablement le risque d'incendie de forêt en raison des températures élevées et de l'humidité faible qui persistent.

