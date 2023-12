Alan Pardew quitte le CSKA Sofia après des insultes racistes de la part des supporters

Pardew, nommé manager en avril, a annoncé qu'il quittait le club bulgare après les actions d'un "petit groupe de supporters racistes organisés" lors d'un match contre le Botev Plovdiv.

"Les événements survenus avant et après le match contre le Botev Plovdiv étaient inacceptables non seulement pour moi, mais aussi pour mon assistant Alex Dyer et pour mes joueurs", a déclaré M. Pardew, qui avait rejoint le club en tant que directeur technique en 2020, dans un communiqué publié sur le site Internet de l'équipe.

Le CSKA a perdu la finale de la Coupe de Bulgarie contre son rival, le Levski Sofia, le mois dernier. Une semaine après le match, alors que l'équipe du CSKA arrivait pour jouer un match de championnat contre le Botev Plovdiv, un grand nombre de supporters en colère se sont rassemblés à l'extérieur du stade, selon les rapports.

Quatre joueurs noirs auraient été victimes d'insultes racistes et de jets de bananes, selon Sky Sports. Les joueurs ont d'abord refusé de participer au match à la suite des insultes qui leur ont été adressées, mais ils ont ensuite été persuadés de le faire, selon le rapport.

CNN a contacté le CSKA Sofia au sujet du départ de Pardew et des abus raciaux dont auraient été victimes des membres de l'équipe, mais n'a pas encore reçu de réponse.

"Nos joueurs ont décidé de jouer par loyauté envers le club et pour le protéger", a écrit Pardew dans son communiqué.

"Ce petit groupe de supporters racistes organisés, qui ont essayé de saboter le match, n'est pas ce devant quoi je veux entraîner l'équipe", a déclaré l'ancien entraîneur de Newcastle et de Crystal Palace.

Pardew a ensuite exprimé sa gratitude à tous les "vrais fans du CSKA" pour leur "passion et leur soutien", ajoutant que "ce fut un privilège de faire partie de ce grand club et de le servir".

"Malheureusement, mon séjour ici est arrivé à son terme.

Pardew quitte le club en même temps que son assistant Alex Dyer, qui est noir.

Sam Krumov de CNN a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com