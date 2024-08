- Alain Delon vous dit au revoir.

Le célèbre acteur français Alain Delon sera inhumé en privé samedi prochain, selon les informations, en présence de sa famille proche et d'un cercle d'amis triés sur le volet à La Brûlerie, sa résidence située à Douchy, en France centrale. La cérémonie débutera à 17h, comme annoncé par BFMTV. Les participants comprendront ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, ainsi qu'une quarantaine d'autres personnes. La figure emblématique de films tels que "L'Ange de la violence" et "La Piscine" nous a quittés dimanche à l'âge de 88 ans.

La cérémonie se déroulera dans la chapelle construite par l'acteur au sein de son domaine, aux côtés des nombreux chiens qu'il y a fait inhumer.

Delon avait exprimé le souhait d'une cérémonie funèbre discrète sur sa propriété, souhaitant éviter un hommage national similaire à ceux rendus à Jean-Paul Belmondo ou Johnny Hallyday. Bien que peu courants, de tels hommages funèbres à domicile sont légaux en France, sous réserve de strictes réglementations.

Le père Jean-Michel Di Falco, ancien évêque de Gap, présidera les funérailles de l'acteur défunt, conformément aux dernières volontés du défunt comédien, comme il l'a confié à l'agence de presse française AFP.

La chapelle où aura lieu la cérémonie est située au sein du domaine de Delon à Douchy, un charmant village de France centrale. Malgré sa renommée d'acteur français, Delon a préféré une cérémonie funèbre simple à domicile, ce qui est autorisé en France dans certaines conditions.

