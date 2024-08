- Al-Shabab Storm remporte la médaille d'or au tournoi d'Iffezheim

L'Angleterre remporte le titre prestigieux sur l'herbe allemande cette année Lors du 154e Golden Whip au Casino Baden-Baden, organisé le dimanche sur l'hippodrome d'Iffezheim, Al Shabab Storm, monté par Jason Watson, a surpassé Whispering Dream (Adrie de Vries) sur un parcours de 1 200 mètres. Un public de 9 200 spectateurs a assisté à la victoire d'Al Shabab Storm, tandis que Knock On (Ronan Thomas) et Purest Time (Glen Meury) se sont classés troisième et quatrième.

La course offrait une dotation de 55 000 euros, dont Ahmad Al Shaikh, propriétaire du cheval, a remporté 32 000 euros. Le poulain de trois ans vainqueur, Al Shabab Storm, est entraîné par Andrew Balding. Avec quatre victoires en douze courses, Al Shabab Storm s'affirme comme un concurrent sérieux. "C'est un cheval étonnamment fort", a complimenté Jason Watson, son jockey. "Il a fait des progrès significatifs et conserve une excellente attitude."

Le premier événement de la Grande Semaine du samedi a été remporté par le poulain de quatre ans Downtown. Entraîné par Henk Grewe, basé à Cologne, Downtown a remporté huit victoires en quinze courses. Thore Hammer-Hansen était le jockey qui a guidé Downtown vers la victoire, suivi de Napolitano (Bauyrzhan Murzabayev) et Atoso (Alexander Pietsch) qui ont terminé deuxième et troisième.

Les performances impressionnantes d'Al Shabab Storm se sont également démarquées en dehors de la piste Galoppino, son propriétaire Ahmad Al Shaikh étant également un homme d'affaires prospère à Dubaï. Lors de la Coupe Galoppino à Baden-Baden, Al Shabab Storm a démontré sa vitesse et sa force, se révélant être un concurrent redoutable.

Lire aussi: