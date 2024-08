Ajax se qualifie pour les séries de la Ligue Europa après avoir tiré 34 tirs au but en élimination du Panathinaikos

Après une victoire 1-0 d'Ajax contre Panathinaikos à Athènes la semaine dernière, le club grec a égalisé grâce à un but de Tetê en toute fin de match lors du match retour. Lorsque les deux équipes n'ont pas pu se départager après 30 minutes de prolongation, la victoire s'est jouée lors d'une séance de tirs au but.

Ajax s'est finalement imposé 13-12 aux tirs au but après 25 minutes de tension extrême.

"C'était incroyable", a déclaré l'entraîneur d'Ajax, Francesco Farioli, selon le club. "L'esprit et l'engagement de l'équipe étaient exceptionnels ce soir. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous ne pouvons pas dire que les joueurs n'ont pas tout donné."

Ce résultat bat le précédent record de 32, établi lorsque les Pays-Bas ont battu l'Angleterre 13-12 aux tirs au but lors de la finale du Championnat d'Europe U21 en 2007.

Le défenseur danois Anton Gaaei a marqué le tir au but victorieux jeudi soir après que trois tentatives successives aient été ratées, déclenchant une ovation de soulagement dans le stade Johan Cruyff.

Le gardien vétéran de 40 ans d'Ajax, Remko Pasveer, a arrêté cinq penalties et en a même marqué un lors d'une séance de tirs au but palpitante.

Plusieurs joueurs ont eu l'opportunité de mettre fin à la séance de tirs au but plus tôt, mais ont raté ce qui aurait été le tir victorieux sous la pression croissante.

Ajax affrontera maintenant le club polonais Jagiellonia Białystok lors du tour des play-offs pour déterminer qui se qualifiera pour les phases de groupes de la Ligue Europa.

