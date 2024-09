A'ja Wilson et la débutante Caitlin Clark battent des records sans précédent dans la WNBA.

En fin de partie contre le Connecticut Sun, Wilson a inscrit un panier à mi-distance pour établir le record de points en une saison, sous les acclamations d'un public en délire à la Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Les fans agitaient des pancartes avec "1000" et "THE GOAT" tandis que les Aces l'emportaient 84-71.

Parallèlement, Clark a continué à établir le record de points pour une rookie en menant son équipe à la victoire contre les Dallas Wings, terminant la rencontre avec 35 points, un record en carrière. Elle a dépassé le record de 744 points établi par la légende du basket Seimone Augustus en 2006.

Cette performance remarquable est l'une des nombreuses réalisations de Clark lors de sa saison rookie exceptionnelle. Elle a déjà établi le record de passes décisives en une saison en WNBA, battu le record de passes décisives en un match avec 19 contre les Dallas Wings, établi le record de passes décisives pour une rookie et est devenue la première rookie à réaliser un triple-double. Elle détient également le record du plus grand nombre de tirs à trois points réussis par une rookie en carrière.

Les coéquipières de Wilson ont fêté son accomplissement en la célébrant et en l'embrassant lorsqu'elle est sortie du terrain.

"Mes coéquipières étaient juste comme 'allez, c'est parti'", a déclaré Wilson. "Si quelqu'un doit me faire savoir quelque chose, mes coéquipières s'assureront que je sache exactement ce qui se passe. C'était amusant. Je suis heureux d'avoir finally pu l'obtenir."

Wilson a exprimé sa gratitude envers les fans pour leur soutien inconditionnel, déclarant que faire partie des Aces et de leur fervente communauté de fans était vraiment "incroyable".

"C'est incroyable", a déclaré Wilson. "Je me suis rendu compte quand j'ai vu tout le monde se lever quand j'ai eu le ballon. J'étais comme 'Whoa, whoa... attendez quoi? C'est de la pression.' Vous devez aimer les fans comme ça. Les fans qui sont vraiment dans le jeu sont les meilleurs."

Wilson n'arrivait pas à croire qu'elle était la première joueuse de l'histoire de la ligue à atteindre 1000 points en une saison, considérant cela comme "suréaliste".

"Il y a des paniers dans cette ligue", a déclaré Wilson. "C'était assez surréaliste, mais c'était l'un de ces moments où je ne comprenais pas que c'était à portée de main. Ça ne m'a vraiment frappé qu'en deuxième mi-temps quand je me suis dit 'oh non, c'est faisable.'... Comme maintenant, vivre ça, je vis mon rêve et je suis si reconnaissant de pouvoir dire que je suis ici et maintenant, je sais que quelqu'un va bientôt le faire et atteindre 2000 points en une saison, alors je vais en profiter maintenant que je l'ai."

La semaine dernière, Wilson a battu le record de la ligue pour le plus grand nombre de points marqués en une saison WNBA, dépassant le précédent record de 939 points établi par Jewell Loyd des Seattle Storm en 2021.

Clark était ravie de battre le record d'Augustus, qui représentait un "moment de cercle fermé" pour elle. Elle se souvenait avoir rencontré et admiré Augustus lors de son premier match de WNBA.

"Quand j'ai assisté à mon premier match de WNBA, Seimone était je pense la première joueuse que j'ai rencontrée quand j'étais côté cour en train de regarder leur échauffement", a déclaré Clark.

"... Ça ferme le cercle, c'est sûr. Je me souviens avoir eu ma photo prise avec elle sur le petit téléphone de mon père", a-t-elle déclaré. "J'ai toujours été un fan de son jeu et de la façon dont elle pouvait tirer et marquer. Comme je l'ai dit, c'est definitely un moment de cercle fermé."

