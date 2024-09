Des étoiles brillent, d'autres vacillent, mais une seule s'illustre à la fois dans la victoire et la tourmente lors du match 1 de cette saison des playoffs de la WNBA.

A'ja Wilson alimente la poursuite du retour de Three-Peat, Alyssa Thomas surmonte la fièvre avec le triple-double et d'autres développements

Passons en revue les performances de chaque équipe lors du match 1 de chaque série du premier tour.

A’ja Wilson surmonte un début difficile, propulsant les Aces vers une troisième victoire consécutive

Les Las Vegas Aces ont failli entamer leur parcours vers un troisième titre de suite de la pire manière qui soit contre les Seattle Storm.

À la fin du premier quart-temps, l'équipe de Becky Hammon était menée 18-9, A’ja Wilson n'ayant converti qu'un seul de ses huit tirs. À la mi-temps, Las Vegas avait réduit l'écart à quatre points grâce aux 12 points de l'excellente Tiffany Hayes. Malgré cela, Wilson continuait de lutter avec seulement quatre points.

Cependant, Wilson a trouvé son rythme après la pause, rappelant la forme qui lui a valu le titre de Meilleure joueuse de la WNBA 2024 plus tôt dans la journée, égalant ainsi le record de trois trophées MVP remporté par Sheryl Swoopes, Lisa Leslie et Lauren Jackson.

Soudain, la jeune femme de 28 ans était intenable, marquant 15 points dans le troisième quart-temps, dont un panier crucial à trois points, réduisant l'écart à un point à l'entrée du dernier quart-temps.

Las Vegas a alors serré la vis en défense, contraignant Seattle à manquer tous ses 13 tirs et ne marquant que deux points lors des 10 dernières minutes du match. Kelsey Plum a donné l'avantage aux Aces avec 7:08 restantes, et l'équipe ne s'est plus départie de la victoire, marquant 14 points de plus que Seattle. Wilson, un pilier silencieux pour une grande partie du match, a terminé avec un total de 21 points, 8 rebonds et 5 contres.

“Nous avons simplement resserré les rangs”, a déclaré Wilson après le match, selon le Seattle Times. “Nous avons compris l'enjeu et su ce qu'il fallait faire. Nous avons vu en première mi-temps que ce ne serait pas facile. C'est les playoffs. Ce n'est pas un match de saison régulière.”

“Ils nous ont donné un coup dur en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, nous avons simplement compris. Ça a cliqué avec nous en défense. C'est là que notre offensive peut s'emballer. Nous avons simplement commencé à nous concentrer davantage. Nous avons élevé notre niveau de jeu physique. Becky (Hammon) nous a crié dessus dans les vestiaires. Naturellement, cela nous a réveillés et nous avons réagi en conséquence.”

Une autre victoire pour les Aces lors du match 2 mardi les propulse au tour des demi-finales, les rapprochant d'un troisième titre consécutif, un exploit que seule l'équipe des Houston Comets a réalisé lors des quatre premières années de la WNBA.

Alyssa Thomas vole la vedette, tandis que le Sun élimine Caitlin Clark et le Fever

Avec toute l'attention avant le match portée sur le premier match de playoffs de Caitlin Clark, c'est Alyssa Thomas qui a dominé la victoire écrasante de 93-69 du Connecticut Sun sur le Indiana Fever.

Thomas a réalisé son treizième triple-double en carrière et son quatrième en playoffs avec 12 points, 10 rebonds et 13 passes, égalant ainsi son propre record de triple-double en carrière. Elle avait également réalisé un triple-double contre Indiana lors du premier match de la saison régulière de cette année.

“Nous avons exécuté notre plan de jeu. J'ai attendu toute la saison pour les playoffs, c'est pour ça qu'on joue”, a déclaré la cinq fois All-Star de la WNBA, selon AP. “C'est juste le début pour nous, nous sommes prêts à y aller.”

Marina Mabrey et DeWanna Bonner se sont également démarquées, la première marquant 27 points, un record pour un joueur remplaçant lors des playoffs de la WNBA.

Malgré ses 22 points, Bonner a salué Thomas, déclarant : “Elle nous guide aux bons endroits lors des moments cruciaux. La façon dont elle comprend le jeu et voit le terrain... C'est un avantage d'avoir un joueur qui peut passer, gérer le jeu, défendre et jouer pendant 40 minutes. Notre équipe ne fonctionne pas sans elle.”

“Nous ne serions pas dans cette position chaque année si ce n'était pas son moment. Chaque année, c'est son moment.”

Le Fever a subi sa plus lourde défaite en playoffs de l'histoire de la franchise en raison d'un maigre début de Clark, qui a été limitée à 11 points, 8 passes, 4 rebonds et 3 interceptions.

“Nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes, nous n'avons pas joué à notre niveau”, a déclaré Clark après le match, selon AP. “Nous n'avons pas tiré comme nous en sommes capables. Nous sommes capables de gagner ce match.”

Dans leur première apparition en playoffs depuis 2016, les Fever ont commencé fort avec une avance de 36-34 à la mi-temps, mais ont ensuite perdu pied face à la supériorité du Sun et n'ont jamais réussi à se remettre. Les Fever doivent maintenant gagner le match 2 mercredi pour maintenir leurs espoirs de playoffs.

Leonie Fiebich et Napheesa Collier brillent pour Liberty et Lynx

La recrue de New York, Leonie Fiebich, a justifié le choix de l'entraîneur Sandy Brondello de la faire commencer en marquant un total de 21 points pour mener les Liberty à une victoire de 83-69 contre le Atlanta Dream.

En remplaçant Courtney Vandersloot sur le banc pour ajouter de la taille à l'équipe des Liberty, Brondello était ravie de l'impact de la joueuse allemande.

“Leo a joué un excellent match. Nous avons loué ses réalisations toute la saison”, a commenté Brondello, rapporté par le New York Post. “C'est une évidence, mais elle est toujours prête. Que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçante, elle est toujours concentrée.”

La performance de Fiebich a été renforcée, comme prévu, par Breanna Stewart – avec 20 points, 11 rebonds et 3 contres – et Sabrina Ionescu, qui a ajouté 17 points.

Dans un autre contexte, Napheesa Collier a inscrit un impressionnant total de 38 points pour les Minnesota Lynx lors de leur victoire palpitante 102-95 contre les Phoenix Mercury.

Alors que tous les regards étaient tournés vers Diana Taurasi en raison des spéculations sur sa retraite, c'est Collier, fraîchement nommée deuxième au classement MVP, qui a pris la tête, offrant 4 passes décisives, 6 rebonds et un record personnel de points.

Natasha Cloud a mené la charge pour les Mercury avec 33 points, 10 passes décisives et 6 rebonds, tandis que Taurasi a marqué 21 points.

Résultats complets des playoffs de la WNBA

Les séries du premier tour se composent de matchs éliminatoires au meilleur de trois. Les gagnants sont mis en évidence en gras.

Déplacement @ Domicile (Match 1)

Atlanta Dream 69-83 New York Liberty

Phoenix Mercury 95-102 Minnesota Lynx

Indiana Fever 69-93 Connecticut Sun

Seattle Storm 67-78 Las Vegas Aces

Les Las Vegas Aces et les Connecticut Sun ont tous deux fait preuve de leur supériorité sportive lors de leurs matchs de séries éliminatoires du premier tour. A'ja Wilson, la star des Aces, a surmonté un début lent pour mener son équipe à la victoire, tandis qu'Alyssa Thomas a dominé pour les Sun dans leur victoire écrasante. Ces deux athlètes incarnent l'excitation et l'intensité du basket-ball WNBA.

Lire aussi: