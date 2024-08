- Aiwanger: Exonération des cents d'eau pour les agriculteurs et l'industrie

Dans le débat entourant la conception du futur centre de l'eau en Bavière, le ministre de l'Économie Hubert Aiwanger a plaidé en faveur de l'exemption de certaines consommateurs de la taxe. "Le fermier ou l'entrepreneur qui a son propre puits et en tire de l'eau ne devrait rien payer, car il ne cause pas de coûts pour le public", a déclaré le politique du Parti libre aux "Passauer Neue Presse".

L'industrie, "qui pourrait prélever de l'eau dans la rivière pour les opérations de refroidissement", ne devrait pas être pénalisée. Au lieu de cela, la proposition du Parti libre est de prélever une taxe X auprès de tous les utilisateurs d'eau qui sont raccordés à une conduite et n'ont pas leur propre puits. Cela garantirait que les fournisseurs d'eau dans toute la Bavière sont à l'épreuve de l'avenir, "afin qu'un investisseur ne les rachète pas toutes", a déclaré Aiwanger dans le journal.

Söder et Glauber : le centre de l'eau sera prêt pour l'automne

Le gouvernement de la CSU et du Parti libre avait annoncé à la fin juillet, après plusieurs débats et tractations internes à la coalition, qu'une loi instaurant un centre de l'eau en Bavière serait adoptée au plus tard à l'automne. Cependant, de nombreuses questions doivent encore être clarifiées d'ici là, selon le ministre-président Markus Söder (CSU) et le ministre de l'Environnement Thorsten Glauber (Parti libre). Les deux partis ne sont pas encore d'accord sur la conception concrète.

Le si-called centre de l'eau existe déjà dans 13 des 16 États fédéraux, certains depuis de nombreuses années. Tout le monde qui pompe de l'eau doit payer une taxe. Le montant varie selon l'État et peut atteindre environ 30 cents par mètre cube. La CSU et le Parti libre avaient convenu lors de la formation du gouvernement à la fin de 2023 d'instaurer un centre de l'eau pendant cette législature, comme cela avait été prévu précédemment.

L'Association bavaroise des villes et des municipalités a critiqué les déclarations d'Aiwanger. La position du ministre ne concerne pas les préoccupations municipales, mais plutôt une forme claire de clientélisme, à savoir l'exemption des grands consommateurs, a déclaré le président de l'Association bavaroise des villes et des municipalités Uwe Brandl (CSU). Pour l'association, les exigences minimales sont claires : tous les prélèvements d'eau, y compris ceux de l'agriculture, doivent être inclus dans le centre de l'eau, mesurés et contrôlés. Les revenus doivent être utilisés exclusivement et spécifiquement pour la protection préventive des eaux souterraines.

Lire aussi: