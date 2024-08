- Aiwanger déclare sans équivoque sa position: Aucune collaboration avec l'AfD

Après des remarques ambiguës de Matthias Berger, candidat principal des Freie Wähler de Saxe, laissant entendre une possible réconciliation avec l'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), Hubert Aiwanger, chef national des Freie Wähler, a rejeté toute alliance politique avec le parti populiste d'extrême droite. Aiwanger a informé l'agence Deutsche Presse-Agentur : "Nous ne ferons pas de politique avec l'AfD, mais tout mouvement dans ce sens serait sanctionné par notre parti fédéral. Nous sommes fermes sur ce point."

Berger avait auparavant évité de se distancer ouvertement de l'AfD et avait remis en question l'idée d'une "barrière infranchissable" entre les partis, que l'agence de protection de l'État de Saxe a classée comme fermement extrémiste de droite. "Cette discussion est inutile. Dans le passé, il y avait même une faction conjointe AfD-SPD à Grimma. Tant que les individus restent dans les paramètres démocratiques, une bonne idée reste une bonne idée", a-t-il déclaré.

Berger a souligné que 70 % des Saxons ont des convictions conservatrices, et traditionnellement, la CDU, l'AfD et les Freie Wähler devraient collaborer. "Pour nous, des principes tels que la famille, l'éthique du travail et la fiabilité sont essentiels. La réponse n'est pas dans les slogans. Être conservateur, c'est préserver ce qui fonctionne. C'est notre position."

De plus, Aiwanger a appelé à une obligation claire de l'Union de ne pas collaborer avec l'Alliance pour la Justice sociale (BSW). S'adressant à dpa, il a déclaré : "Les extrémistes de gauche refont surface." Il a attribué la division sociale à l'"immigration de masse infructueuse" sous la chancelière Angela Merkel de la CDU.

La suggestion de Berger d'une possible réconciliation avec l'AfD lors de l'élection au Landtag a suscité la controverse au sein des Freie Wähler, car Hubert Aiwanger s'oppose fermement à toute alliance avec le parti. Malgré les commentaires de Berger contestant la barrière perçue entre les partis, Aiwanger maintient que les idéologies de l'AfD ne sont pas alignées sur les leurs.

