Opération d'atterrissage lunaire préparée - Airbus cède un troisième composant pour la construction du vaisseau spatial Orion

L'installation Airbus de Brême a expédié un chargement crucial pour le vaisseau spatial Orion, qui est prévu pour se poser sur la surface lunaire prochainement. Le troisième module de service européen (ESM) est en route vers les États-Unis, comme l'a confirmé la société et le département économique de Brême. À son arrivée, il subira un assemblage et des tests. Le vaisseau spatial vise à ramener des astronautes sur la surface de la Lune pour la première fois depuis les années 1970.

Selon les informations de la société, le module est chargé de la propulsion, de l'alimentation en énergie et de la régulation de la température, et fournira de l'eau et de l'oxygène aux astronautes pendant leurs séjours. L'ESM est situé sous la capsule des astronautes, formant le vaisseau spatial Orion complet. Airbus a fabriqué le module pour l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre du projet de NASA pour un atterrissage sur la Lune en septembre 2026.

During the Artemis III mission, astronauts will once again tread on the Moon's surface following over half a century. Two out of the four crew members will spend approximately a week on the Moon.

