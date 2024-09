Airbaltic cherche un promoteur financier avant l'offre publique initiale

Dans les mois à venir, Airbaltic envisage de se lancer en bourse, mais avant cela, elle cherche à attirer un investisseur important. Des rumeurs circulent dans le secteur aéronautique selon lesquelles Lufthansa pourrait être cet investisseur, Airbaltic ayant récemment réservé Nearly half of its fleet for the German airline. Le PDG d'Airbaltic, Martin Gauss, n'a cependant pas commenté ces rumeurs, déclarant que la compagnie est ouverte à des discussions avec divers investisseurs clés alors qu'elle se prépare à son introduction en bourse. Gauss avait précédemment laissé entendre que Airbaltic pourrait rejoindre un grand groupe aérien comme Lufthansa, mais il a maintenant réaffirmé qu'il ne prévoyait pas que cela se produise dans les cinq prochaines années.

La semaine dernière, des rapports ont fait état de l'intérêt de Lufthansa pour investir dans Airbaltic. Bien que des discussions sur cet investissement potentiel avant l'introduction en bourse d'Airbaltic soient en cours, rien n'est encore décidé.

Lufthansa collabore actuellement avec Airbaltic dans divers domaines, notamment en tant qu'entreprise de location d'avions "wet lease" pour sa filiale suisse, pour assurer des vols pour Lufthansa pendant les périodes de pointe. Lufthansa a récemment renforcé son partenariat avec Airbaltic, prévoyant d'utiliser 21 des Airbus A220 d'Airbaltic dans son programme de vols d'été dans divers hubs, notamment Francfort et Munich. Cependant, cette flotte louée sera réduite à seulement cinq avions pendant les mois d'hiver. Ce partenariat devrait durer trois ans.

Lufthansa justifie cette utilisation accrue d'avions d'entreprise et d'équipage en raison de la forte demande pendant la période estivale. En augmentant leurs capacités, ils peuvent desservir des zones cibles plus flexibles dans leurs réseaux.

Airbaltic a annoncé son intention de se lancer en bourse dès la fin de cette année ou au début de 2025. Gauss n'a toujours pas donné de date précise pour ce mouvement. La compagnie aérienne lettone Airbaltic est dirigée par le manager allemand Gauss et possède une flotte moderne et unifiée de 48 Airbus A220. La majorité des parts de la société est détenue par le gouvernement letton.

Un investissement potentiel de Lufthansa dans Airbaltic pourrait avoir un impact significatif sur les opérations des deux compagnies aériennes, comme en témoigne leur collaboration en cours et l'utilisation prévue par Lufthansa de 21 Airbus A220 d'Airbaltic dans son programme de vols d'été.

Compte tenu de l'intérêt de Lufthansa pour investir dans Airbaltic, il reste à voir si celaaboutira à une fusion ou à des liens plus étroits entre ces grandes compagnies aériennes du secteur aéronautique.

