Air France reprend ses vols vers Beyrouth suspendus en raison de la situation au Moyen-Orient

Les opérations de vol "continueront à l'heure actuelle, sous réserve de l'évolution de la situation sécuritaire à destination", a-t-il été précisé. La poursuite des opérations de vol dépend "d'une évaluation quotidienne de la situation au sol". La sécurité des clients et des équipages est une "priorité absolue". Les mesures de flexibilité récemment introduites pour reporter ou annuler les vols réservés jusqu'au 25 août restent en vigueur.

Plusieurs autres compagnies aériennes ont maintenu la suspension de leurs vols en raison de la crainte d'une escalade militaire dans la région. Lufthansa avait prolongé cette suspension jusqu'au 21 août. Cela comprend les vols vers Tel-Aviv en Israël, Beyrouth au Liban, Téhéran en Iran, Amman en Jordanie et Erbil au nord de l'Irak. De plus, l'espace aérien survolant l'Iran et l'Irak sera évité jusqu'à cette date.

La compagnie aérienne italienne ITA Airways a également suspendu ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au moins le 15 août. Air France, contrairement à de nombreuses autres compagnies aériennes internationales, continue de desservir l'aéroport de Tel-Aviv.

L'Iran a menacé de riposter après l'attaque mortelle à Téhéran contre le chef de l'organisation palestinienne radicale Hamas, Ismail Haniyeh. Les États-Unis, allié proche d'Israël, ont donc renforcé leur présence militaire dans la région et envoyé plus de navires de guerre et d'avions de combat.

Le conflit au Moyen-Orient s'est récemment intensifié après l'assassinat de Haniyeh à Téhéran et celui du chef militaire du Hezbollah pro-iranien, Fuad Shukr, à la fin juillet. Hamas et l'Iran accusent Israël de ces assassinats.

Malgré l'escalade du conflit au Moyen-Orient, en particulier à Téhéran et en Israël, Air France poursuit ses opérations de vol vers l'aéroport de Tel-Aviv. Les lieux au Moyen-Orient, notamment Téhéran en Iran et Beyrouth au Liban, ont vu diverses compagnies aériennes suspendre temporairement leurs vols en raison de préoccupations sécuritaires.

