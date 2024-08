Table des matières

Carte météo I : Voyez en direct où le soleil est actuellement le plus chaud

Carte météo II : Temperatures maximales d'aujourd'hui

Carte météo III : Exposition aux UV

Carte météo IV : Avertissements d'orages pour aujourd'hui

- Air frais dans le nord, avertissement de orages dans le sud <unk> Les cartes montrent la situation

Après la chaleur et les orages, la météo se calmera un peu vers le week-end - du moins dans la plupart de l'Allemagne. Le service météorologique allemand (DWD) explique : "Au cours de la journée, un front froid se déplacera sur l'Allemagne du nord-ouest. Cela sera suivi par de l'air marin modérément chaud, tandis que l'air subtropical très chaud à chaud reste dominant. Cela signifie que la forte chaleur en Allemagne centrale et septentrionale a pris fin pour l'instant. Cependant, des températures estivales élevées persisteront dans le sud et l'est pour le moment."

Temps calme dans le nord, orages possibles en Bavière et en Saxe

Le risque d'orages reste élevé là-bas. Le DWD attend "des orages isolés aujourd'hui dans l'après-midi et la soirée au sud du Danube, pouvant également se propager jusqu'à la Forêt-Noire et la forêt de Bavière. Des précipitations importantes de jusqu'à 20 litres par mètre carré en peu de temps sont probables, avec des événements météorologiques isolés graves avec des précipitations importantes de plus de 30 litres par mètre carré en peu de temps non exclus."

Les habitants de NRW à la Poméranie peuvent s'attendre à des températures agréables de 20 à 24 degrés. Dans la région de Lusace et en Bavière orientale, les températures augmenteront à nouveau pour atteindre 25 à 32 degrés. Un temps ensoleillé avec des nuages ​​épars est prévu dans tout le pays.

Le samedi, des orages individuels, parfois forts, se déplaceront à nouveau sur le pays depuis le sud. Des conditions météorologiques graves ne sont pas exclues, selon le DWD.

Les cartes météo suivantes montrent la situation météorologique actuelle :

Carte météo I : Voyez en direct où le soleil est actuellement le plus chaud

La carte interactive ci-dessous montre la météo en temps réel. Vous pouvez également récupérer la prévision pour une heure ultérieure à l'aide de la ligne de temps située sous le graphique. La couche affichée peut être modifiée, par exemple pour les orages, la pluie ou la neige, en cliquant sur le coin supérieur droit.

Ce service est fourni par Windy.com. Les créateurs utilisent le modèle du "Centre européen pour les prévisions à moyen terme" pour leurs affichages et prévisions.

Carte météo II : Temperatures maximales d'aujourd'hui

Laperçu ci-dessous montre les températures maximales attendues pour aujourd'hui. Il est fourni par le portail Wetter.de, qui appartient à RTL Allemagne comme stern. Cliquer sur le graphique vous mènera au fournisseur, où vous pouvez demander plus de détails.

Carte météo III : Exposition aux UV

La carte ci-dessus montre le niveau d'exposition aux UV attendu. Elle est fournie par Wetter.de, comme la carte météo II.

Carte météo IV : Avertissements d'orages pour aujourd'hui

La carte ci-dessus montre les avertissements d'orages émis par le DWD pour aujourd'hui. Il s'agit d'une carte météo binaire, ce qui signifie que les zones avec un avertissement d'orage sont coloriées en rouge et l'absence de couleur indique l'absence d'avertissement.

DWD.

La prévision pour la Bavière et la Saxe indique un risque élevé d'orages, avec des précipitations importantes et des événements météorologiques potentiellement graves. La carte météo IV affiche les avertissements d'orages émis par le DWD.

Lire aussi: