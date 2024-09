Air Canada négocie avec succès un accord de dernière minute avec l'Association des pilotes, empêchant l'action industrielle

Avant que l'accord potentiellement satisfaisant ne soit signé, la plus grande compagnie aérienne du Canada se préparait à annuler progressivement des vols sur une période de trois jours et à cesser ses opérations dès 12 h 01 HE le 18 septembre.

Air Canada et Air Canada Rouge, qui assurent environ 670 vols quotidiens transportant environ 110 000 passagers et cargaison, continueront normalement leurs activités, selon l'annonce de la compagnie aérienne.

Air Canada a déclaré dans un communiqué que les détails de leur nouveau contrat avec l'Association des pilotes d'avion de ligne (ALPA), représentant plus de 5 200 pilotes, resteraient confidentiels jusqu'au vote de ratification des membres, prévu dans le mois à venir.

L'ALPA a déclaré que l'accord apporterait une valeur supplémentaire de 1,9 milliard de dollars canadiens (1,4 milliard de dollars américains) aux membres pendant sa durée de quatre ans, ce qui représente une augmentation de 46 % par rapport au contrat expiré en septembre 2023.

La première officier Charlene Hudy, présidente du conseil exécutif maître de l'ALPA d'Air Canada, a commenté : "Après plusieurs semaines de négociations continues jour et nuit, des progrès ont été réalisés sur des questions importantes telles que la rémunération, la retraite et les conditions de travail."

Les deux parties ont été engagées dans des négociations contractuelles pendant 15 mois, les pilotes réclamant des taux de rémunération qui réduiraient l'écart salarial avec leurs homologues américains, comme United Airlines.

Le ministre du Travail Steve MacKinnon a annoncé via X que les perturbations potentielles pour les Canadiens ont été évitées grâce à l'effort collectif des parties et des médiateurs fédéraux.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi que le gouvernement canadien ne вмешается pas pour résoudre le différend, tout comme ils l'avaient fait précédemment dans les 24 heures pour mettre fin à une grève chez les deux plus grandes compagnies ferroviaires, Canadian Pacific Kansas City et Canadian National Railway.

Air Canada avait précédemment proposé une augmentation de salaire de plus de 30 %, ainsi que des avantages pensions et santé améliorés. Cependant, le syndicat a argué que la proposition n'était pas satisfaisante pour ses membres, qui travaillent sous des accords conclus en 2014 pour les salaires et les normes de vie.

Les pilotes des compagnies aériennes américaines ont obtenu des augmentations de salaire substantielles dans les derniers contrats conclus en raison d'une augmentation de la demande de voyages et de pénuries de main-d'œuvre. Le nouveau contrat de pilotes d'United, par exemple, comportait des augmentations de salaire d'environ 42 %.

En conséquence, certains pilotes d'United gagnent maintenant 92 % de plus que leurs homologues d'Air Canada, selon les données de l'association des pilotes. En 2013, l'écart de rémunération était seulement de 3 %.

Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bengaluru ; Rapports supplémentaires de Rajesh Kumar Singh à Chicago ; Édité par Jamie Freed

