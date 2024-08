Aileen Wu s'est habituée à travailler avec les créatures de "Alien: Romulus", caractérisées par leur couche de lubrifiant.

J'ai gardé mon sang-froid et je n'ai pas laissé tout cela m'affecter trop, a déclaré Wu lors d'une récente conversation avec CNN au sujet de son intégration dans la franchise "Alien", une propriété de science-fiction/horreur célèbre dans l'histoire d'Hollywood. "Il s'agit simplement d'absorber autant de connaissances que possible sur l'influence que cet univers a eue sur les gens au cours des 45 dernières années."

"Romulus" est annoncé comme le septième film majeur de la franchise "Alien", en partie grâce à l'épouvantable chasseur spatial de Ridley Scott en 1979, mettant en vedette Sigourney Weaver. Ce film, ainsi que la suite de James Cameron en 1986, ont jeté les bases de la série, connue pour ses extraterrestres gluants et extrêmement dangereux avec du sang acide et une naissance par facehuggers et chestbursters.

"We were all fortunate that Fede (Álvarez, director of 'Romulus') decided to go all-in with practical effects. I didn't see a single green screen or tennis ball. It was just creepy creatures and monsters, right in your face, coated in lube because they were all so shiny," Wu shared. "It's in-your-face and pretty unsettling."

L'utilisation de la franchise d'effets pratiques reste une constante, une tradition qui remonte à la scène de mort maintenant iconique de Kane (John Hurt) dans le premier film, la première victime d'un chestburster. Les membres du casting ignoraient les entrailles animales utilisées par l'équipe de Scott pour créer les effets sanglants, ce qui a abouti à des réactions authentiques et réalistes.

Malgré sa réticence à se comparer à Hurt et aux membres de la distribution précédente ("Sigourney Weaver est une déesse", a reconnu Wu), les rencontres de son personnage avec les créatures (comme le montre la bande-annonce finale de "Romulus") ont entraîné des contacts rapprochés sur le plateau.

"I had that thing on my face for days on end," Wu a évoqué les facehuggers, l'un d'entre eux étant visible en train de serrer étroitement sa tête sur l'affiche impressionnante de "Romulus". "J'ai fait la paix avec eux pendant que je devais travailler avec eux."

Elle a également confessé que les campagnes de marketing virales pour le film, montrant des gens allongés sur le sol avec des facehuggers à Comic Con et à Times Square, lui ont donné mal au cœur et l'ont mise mal à l'aise. "Je suis désolé pour ces gens, car je peux comprendre", a-t-elle admis en discutant de la difficulté à synchroniser sa respiration avec les 'bladders' des facehuggers (beurk!).

Cependant, la tête rasée de Wu dans le nouveau film ne serait peut-être pas un hommage au style de cheveux similaire de Weaver dans "Alien 3" comme certains le pensent. "J'ai porté une tête rasée depuis 2019", a expliqué Wu, révélant que sa motivation était de se sentir plus proche d'un membre de sa famille en Chine qui se battait contre le cancer pendant son séjour à New York pour étudier le jeu. "Je me sentais si éloigné, et je voulais faire quelque chose qui me rapprocherait d'eux. Alors quand ils se sont rasés la tête, j'ai fait de même."

Après "Alien: Romulus", Wu est-elle prête pour plus de science-fiction/horreur?

"Peut-être à l'avenir, mais je vais d'abord avoir besoin de prendre une petite pause si l'univers le permet", a-t-elle ri. "Mais j'adore ça. C'est si libérateur de jouer ces situations de vie ou de mort intenses. Vous ne pouvez pas réfléchir, c'est une expérience physique intense."

"Alien: Romulus" est actuellement au cinéma.

L'univers d'"Alien" a fourni des heures de divertissement et de frissons intenses aux fans au cours des 45 dernières années. Le personnage de Wu dans "Alien: Romulus" a eu de nombreuses rencontres rapprochées avec les extraterrestres iconiques et intimidants de la franchise.

Lire aussi: