Table des matières

- Aidez-moi, un rat, ces animaux sont dangereux pour l'homme.

Quiconque se promène dans le quartier d'Altona à Hambourg en direction de l'Elbe pourrait croiser un petit rongeur en chemin. La zone entre la gare d'Altona et l'hôtel de ville est un point chaud pour les rats. Les animaux sont attirés parce que de nombreuses personnes nourrissent les oiseaux et les animaux sauvages là-bas, comme le rapporte NDR. C'est un festin pour les rats. De nombreuses villes font face au même problème - il y a beaucoup de rats dans certaines zones. À Hambourg, des appâts empoisonnés sont utilisés pour lutter contre les animaux. Les organisations de protection animale critiquent cette méthode de mise à mort parce qu'elle est inutilement cruelle pour les rongeurs.

Surtout en été, lorsqu'on passe plus de temps à l'extérieur, il y a des rencontres occasionnelles avec le rongeur. Mais à quel point ces animaux sont-ils dangereux pour les humains, et que faut-il faire si on en rencontre un ? Voici un aperçu.

À quel point les rats sont-ils dangereux pour les humains?

Normalement, les rats fuient lorsqu'ils voient un humain. Cependant, s'ils se sentent acculés, ils peuvent devenir agressifs et mordre. Comme pour toute blessure, il y a un risque d'infection. De plus, selon l'Agence allemande de l'environnement, les rats peuvent transmettre plus de 100 maladies.

Les rats sont omnivores. Lors de leurs expéditions de recherche de nourriture, ils traversent les canaux d'égouts, fouillent les poubelles, trouvent les restes de pique-niques dans le parc ou creusent dans les tas de compost. Ils peuvent attraper des germes comme la salmonelle, la leptospirose, le hantavirus et la toxoplasmose partout où ils vont. Les rats peuvent transmettre des maladies aux humains par morsures, mais aussi par leurs excréments ou leur urine. Les puces ou les tiques peuvent également sauter des rats aux humains ou à leurs animaux de compagnie, transmettant des maladies.

Les rats sont magiquement attirés par la nourriture. Par conséquent, les gens ne devraient pas nourrir les oiseaux, les canards, les cygnes ou d'autres animaux sauvages dans le parc. De plus, lorsqu'on pique-nique ou qu'on fait un barbecue en nature, il ne faut pas laisser de la nourriture derrière soi dans la zone verte. Il est préférable de jeter les déchets à la maison dans une poubelle fermée.

À la maison, les consommateurs peuvent s'assurer qu'ils ne jettent pas les déchets alimentaires dans les toilettes et qu'ils jettent toujours les sacs-poubelle dans des bacs fermés. Les sacs jaunes doivent être stockés dans une pièce fermée et ne doivent être mis dehors que peu de temps avant la collecte, comme le recommande la ville de Stuttgart dans un dépliant.

Car une fois que les rats ont trouvé une source de nourriture, ils peuvent rapidement devenir un gros problème. Quelques rats peuvent rapidement devenir centaines. Le Bureau d'État de la protection des consommateurs de Basse-Saxe estime grossièrement que chaque rat a environ 500 descendants par an. Selon l'Agence allemande de l'environnement, une femelle rat peut donner naissance à jusqu'à huit petits jusqu'à six fois par an, et ils deviennent sexuellement matures après environ deux mois.

Que faire si vous voyez un rat dans le parc ou dans la rue?

Si vous voyez un rat, vous devriez signaler cela à votre mairie. Les rats sont considérés comme des nuisibles en vertu de la loi sur la protection contre les infections car ils peuvent transmettre des maladies aux humains. Par exemple, à Hambourg, vous pouvez le faire à l'Institut d'hygiène et de l'environnement.

