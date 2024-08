- Aide fédérale aux pays avec des milliards pour Kitas

Les pays recevront chacun environ deux milliards d'euros du gouvernement fédéral pour leurs garderies afin d'améliorer les services de garde d'enfants au cours des deux prochaines années. Le cabinet fédéral a adopté une résolution en ce sens mardi par une procédure connue sous le nom de "circulation", comme l'a annoncé le ministère fédéral de la Famille mercredi matin. Le projet de loi pour la poursuite de la loi sur la qualité des garderies, dite "Kita", doit maintenant être adopté par le Bundestag et le Bundesrat.

La plupart de l'argent sera utilisée pour créer plus de postes de garde d'enfants, par exemple pour améliorer le ratio enfants-personnel et prolonger les heures d'ouverture, ou pour renforcer la gestion des garderies. Il pourra également être investi dans des domaines tels que l'alimentation, l'activité physique, le développement du langage et la garde d'enfants, mais au moins une mesure pour recruter et fidéliser le personnel qualifié doit être mise en place. Cela peut impliquer d'étendre les capacités de formation ou d'investir dans les reconversions professionnelles ou les qualifications supplémentaires.

La situation varie selon les États fédéraux. Selon les calculs des experts de la TU Dortmund, il pourrait y avoir un manque de jusqu'à 90 000 personnel qualifié dans les garderies des États de l'ouest d'ici 2030. En revanche, dans les États de l'est de l'Allemagne, il pourrait même y avoir un excédent de personnel en raison de la baisse du nombre d'enfants. Les fonds fédéraux pourraient être utilisés ici pour retaining existing staff and invest in quality improvements, selon le ministère.

La ministre fédérale de la Famille, Lisa Paus (Verts), a souligné l'importance de sécuriser environ quatre milliards d'euros pour les garderies au cours des deux prochaines années, malgré les budgets serrés. "C'est un signal fort pour une meilleure qualité des garderies en Allemagne. Que les enfants grandissent à Munich, Halle ou Gelsenkirchen, notre objectif est d'atteindre des normes équivalentes dans l'éducation des jeunes enfants dans toutes les garderies."

À l'avenir, les fonds ne seront plus utilisés pour améliorer l'aménagement des garderies. Ils pourront uniquement être utilisés pour réduire les frais de garderie jusqu'à la fin de 2025. Cependant, il a également été dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter d'une augmentation des frais de garderie. Seuls six États – la Bavière, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Sarre, la Saxe-Anhalt et la Thuringe – utilisent actuellement des fonds fédéraux pour financer partiellement les frais de garderie réduits. Le ministère fédéral de la Famille a déjà souligné que, par exemple, l'État de Berlin, où la garderie est largement gratuite pour tous, utilise ses propres fonds à cette fin.

Poursuite de la "loi Kita" de Giffey

En réalité, les garderies, comme les écoles, relèvent de la compétence des États. Sous la précédente ministre fédérale de la Famille, Franziska Giffey (SPD), le gouvernement fédéral a commencé à financer les États dans ce domaine. Giffey a appelé la loi correspondante la "loi Kita positive". Le cœur de la loi était que le gouvernement fédéral fournissait aux États 5,5 milliards d'euros des recettes de TVA, qu'ils devaient investir dans des améliorations spécifiques de leurs garderies. La loi a expiré à la fin de 2022. Le gouvernement de la "feuille de route" a convenu d'un financement continu de deux milliards d'euros par an pour 2023 et 2024, et a décidé, après une longue séance de nuit sur le budget début juillet, de poursuivre le financement pour 2025 et 2026.

Il n'y a pas de normes nationales pour les garderies.

Le projet de loi, contrairement à ce qui avait été convenu dans le contrat de coalition, ne fixe pas de normes nationales pour la garde d'enfants. Cela n'est actuellement pas possible en raison des conditions initiales différentes, comme l'ont indiqué les États. Après la décision du cabinet à Berlin, la ministre de la Culture de Bade-Wurtemberg, Theresa Schopper (Verts), a salué le fait que le projet de loi tient compte des points de départ diversifiés dans les États, en déclarant que "des normes nationales trop rigides ne seraient pas bénéfiques pour nos enfants ou leurs parents s'il n'y avait simplement pas assez de personnel localement pour les mettre en œuvre".

Lire aussi: