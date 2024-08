- Aide aux victimes des inondations à Karlsruhe

La police nettoie les rues avec des canons à eau après les inondations. Un concierge cuisine pour ceux qui ne peuvent pas préparer de la nourriture chaude chez eux. Un groupe du KSC prête main-forte. Trois jours plus tard, le nettoyage et les travaux de reconstruction continuent dans les zones inondées du district de Karlsruhe. La ville de Bruchsal a rapporté que presque toutes les rues sont à nouveau raccordées au réseau électrique. Dans la municipalité de Gondelsheim, l'élimination des déchets est accélérée. "Aucune rue et personne ne sera oublié."

"Un désastre épouvantable"

Le maire de Gondelsheim, Markus Rupp, a rapporté sur le site web de la municipalité à propos d'une "tempête de proportions presque bibliques". La rivière Saalbach a monté en flèche en peu de temps le mardi soir, avec 130 litres de pluie par mètre carré tombant d'une cellule de tempête inébranlable. "C'était un désastre épouvantable, pour lequel il y a à peine une protection à mon avis", a écrit le politique du SPD. La protection contre les inondations n'est pas une structure statique.

Christoph Schnaudigel (CDU), l'administrateur du district de Karlsruhe, a été choqué par l'ampleur des dégâts lors d'une visite à Gondelsheim, que Rupp a décrite.

Pour éliminer les montagnes de déchets le plus rapidement et le plus simplement possible, ils ont décidé d'installer plus de conteneurs, où les déchets ménagers, tels que ceux des congélateurs cassés, peuvent maintenant être éliminés en plus des déchets volumineux. Dès qu'un conteneur est plein, il devrait être remplacé par un nouveau, a-t-on dit. "Le remplacement devrait avoir lieu devant le conteneur déjà existant, afin que le convoi de collecte se déplace dans Gondelsheim."

Beaucoup de travail reste à faire

Le maire a remercié les nombreux aidants, souvent bénévoles. Les nombreuses offres doivent être coordonnées. Il avait seul 250 appels, messages WhatsApp ou e-mails sur son téléphone.

Par exemple, de la nourriture est offerte dans la salle de la Saalbach pendant le week-end. Environ 100 déshumidificateurs seront distribués aux personnes touchées. Cependant, Rupp a également souligné qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. "Pour cela, nous avons tous besoin de patience."

Le centre de consommation a annoncé des consultations gratuites sur place pour évaluer les dommages aux installations de chauffage et de façade. Si le chauffage doit être remplacé, les conseillers en énergie fourniront une vue d'ensemble des solutions techniques sensées et des possibilités de financement. "Si la façade est endommagée, les experts conseilleront sur la façon de sécher et de rénover le bâtiment de manière économe en énergie."

Le nettoyage des déchets à Gondelsheim est accéléré pour gérer l'excès causé par les inondations, y compris les articles des congélateurs cassés. Cela est réalisé en installant plus de conteneurs à déchets, avec un nouveau conteneur remplaçant un plein de manière efficace.

Malgré les efforts déployés par de nombreux bénévoles et la distribution de ressources telles que de la nourriture et des déshumidificateurs, Rupp, le maire de Gondelsheim, reconnaît qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour se remettre entirely des inondations.

En d'autres termes, des conteneurs à déchets supplémentaires sont utilisés pour gérer les déchets liés aux inondations et le processus de nettoyage se poursuit, nécessitant de la patience et de la coopération de tous les impliqués.

Lire aussi: