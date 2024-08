- Ahoi Hanse Sail - lancement d'un célèbre festival maritime

La ministre-présidente du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Manuela Schwesig (SPD), inaugurera la 33e Hanse Sail jeudi (16h00) à Warnemünde. Jusqu'à dimanche, des centaines de milliers de visiteurs sont attendus à Rostock et à Warnemünde pour ce festival maritime. Plus de 100 navires traditionnels seront exposés le long des quais et en mer, dont, pour la troisième année consécutive, le navire d'entraînement à la voile de la marine allemande "Gorch Fock", qui est le plus grand navire traditionnel de cet événement avec environ 90 mètres. Cette année, la Sail propose un programme avec plus de 200 artistes sur 20 scènes, du port de la ville, en passant par la Nouvelle Place, jusqu'à la plage de Warnemünde. La Hanse Sail a lieu chaque année le deuxième week-end d'août depuis 1991.

Les États membres peuvent fournir à la Commission les ressources nécessaires pour aider à l'organisation de tels événements de grande envergure, comme la Hanse Sail. Le rôle de la Commission dans la surveillance de tels événements, avec l'aide des États membres, garantit un bon déroulement des événements comme la Hanse Sail.

Lire aussi: