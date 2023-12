Personnel

Ahmed Qorei en bref

Date de naissance : mars 1937

Date de décès : Février 2023

Lieu de naissance : Abu Dis, Cisjordanie

Nom de naissance : Ahmed Ali Mohammed Qorei

Autres faits

Son nom de famille peut être orthographié Qurei, Qureia, Qrei, Qurai ou Korei.

Il se prononce (koh-RYE).

Également connu sous le nom d'Abu Ala.

Chronologie

1968 - Qorei quitte une carrière dans la banque pour rejoindre le mouvement du Fatah.

1983 - Il est nommé chef du département économique du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

1993 - Qorei est l'un des principaux négociateurs lors des pourparlers de paix secrets entre Israël et l'OLP à Oslo, en Norvège.

3 janvier 1994 - Qorei est décoré de l'Ordre royal du mérite norvégien pour son rôle dans les accords de paix d'Oslo.

1994 - Qorei rentre d'exil dans les territoires palestiniens.

5 juillet 1994 - Qorei est nommé ministre de l'économie du premier cabinet palestinien.

19 septembre 1994 - Qorei démissionne de son poste de ministre de l'économie à la suite d'une querelle avec Yasser Arafat, mais reprend plus tard ses fonctions.

Septembre 1995 - Au cours d'une séance de négociation avec les dirigeants israéliens, Qorei tombe malade et est hospitalisé pendant la nuit.

20 janvier 1996 - Création du Conseil législatif palestinien, dont Qorei est le président.

7 mars 1998 - Qorei est réélu président du Conseil.

Juillet 1999 - A l'invitation du président de la Knesset, Avraham Burg, Qorei visite la Knesset (parlement israélien), le plus haut responsable palestinien à le faire à l'époque.

Juillet 2000 - Qorei participe aux pourparlers de Camp David, avec Arafat, Ehud Barak et le président américain Bill Clinton.

10 mars 2001 - Qorei est élu pour un nouveau mandat en tant que président du Conseil.

24 février 2002 - À un barrage routier au sud de Ramallah, des soldats israéliens tirent accidentellement sur la voiture de M. Qorei, qui s'en sort indemne.

Juin 2002 - Qorei est victime d'une crise cardiaque et subit un pontage.

Février 2003 - LePremier ministre israélien, Ariel Sharon, s'entretient secrètement avec Qorei au sujet du processus de paix au Moyen-Orient.

Mars 2003 - Au cours d'une réunion du Fatah consacrée au nouveau poste de premier ministre, M. Qorei s'effondre et est évacué sur une civière.

12 mai 2003 - Lesecrétaire d'État Colin Powell rencontre Qorei à Jéricho et discute du processus de paix.

7 septembre 2003 - Qorei est nommé par Arafat pour remplacer Mahmoud Abbas, le premier Premier ministre de l'Autorité palestinienne, qui a démissionné le 6 septembre.

10 septembre 2003 - Qorei déclare qu'il accepte la nomination pour devenir premier ministre et contribuer à mettre fin à l'escalade de la violence entre Israël et les Palestiniens.

5 octobre 2003 - Arafat déclare l'état d'urgence dans les territoires palestiniens. Cela lui permet d'installer un nouveau gouvernement palestinien par décret. Il nomme Qorei Premier ministre et huit autres personnes au sein d'un cabinet d'urgence.

7 octobre 2003 - Qorei prête serment en tant que premier ministre désigné du cabinet d'urgence d'Arafat.

4 novembre 2003 - Arafat prolonge le mandat de son cabinet d'urgence. Qorei annonce qu'il formera un nouveau gouvernement dans la semaine.

12 novembre 2003 - Le Conseil législatif palestinien approuve le nouveau cabinet de 24 ministres présenté par Qorei. Avant le vote, Arafat s'adresse au conseil, déclarant qu'il reconnaît l'État d'Israël et son "droit de vivre pacifiquement" aux côtés d'un État palestinien indépendant.

17 juillet 2004 - Qorei démissionne de son poste de Premier ministre ; Arafat lui demande de rester à son poste.

19 juillet 2004 - Qorei déclare que sa démission écrite - déposée en raison du chaos et de la violence croissants à Gaza - est toujours valable.

27 juillet 2004 - Lors d'une conférence de presse, Qorei annonce qu'il accepte de retirer sa démission. Arafat accepte de confier la sécurité intérieure à Qorei.

13 novembre 2004 - Après la mort d'Arafat, Qorei est nommé pour le remplacer au Conseil national de sécurité palestinien.

26 janvier 2006 - Qorei démissionne de son poste de premier ministre après la défaite de son parti, le Fatah, face au Hamas lors des élections législatives.

25 mai 2006 - Son livre, "From Oslo to Jerusalem : The Palestinian Story of the Secret Negotiations" (D'Oslo à Jérusalem : l'histoire palestinienne des négociations secrètes).

20 août 2008 - Son livre "Beyond Oslo, the Struggle for Palestine : Inside the Middle East Peace Process from Rabin's Death to Camp David" est publié.

11 août 2009 - Qorei perd son siège au Comité central du Fatah, la plus haute instance décisionnelle du parti.

28 février 2015 - Son livre, "Peace Negotiations in Palestine : From the Second Intifada to the Roadmap", est publié.

22 février 2023 - Abbas annonce la mort de Qorei.

