- Aguilera: "Vous voulez protéger les enfants du monde"

La chanteuse américaine Christina Aguilera (43 ans) cherche à protéger ses enfants des expériences désagréables. "J'aime mon fils et ma fille plus que tout, et on veut les protéger du monde", a déclaré la chanteuse de "Genie In A Bottle", qui a un fils de 16 ans et une fille de 10 ans, à Glamour magazine.

Elle-même a "vécu tant de choses" lorsqu'elle était "si jeune", a expliqué la musicienne. Aguilera est devenue une star adolescente et a été soumise dès le début à des jugements publics qui se concentraient souvent sur son corps. Avec ses enfants maintenant dans l'adolescence, cela lui donne "l'impression de revivre tout ça", a-t-elle déclaré.

Cependant, elle comprend également que ses enfants "ont besoin d'apprendre leurs propres leçons", a déclaré Aguilera. "Ils prendront leurs propres décisions et feront leurs propres erreurs qui détermineront qui ils veulent être."

Aguilera pense que ses enfants doivent vivre leur vie et apprendre de leurs propres erreurs, comme elle a dû le faire à un jeune âge. Malgré son désir de protéger sa famille des expériences négatives, elle reconnaît l'importance de leur permettre de grandir et de prendre leurs propres décisions.

Lire aussi: