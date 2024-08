- Agriculture entre sécheresse et fortes précipitations

Ces dernières années, les graves sécheresse ont souvent réduit les rendements de l'agriculture bavaroise - cette année, cependant, il a plu fréquemment et abondamment. Cela n'est pas une contradiction, mais plutôt une partie de ce que nous attendons, a déclaré Peter Doleschel, directeur de l'Institut pour la production de cultures et l'amélioration des plantes au Centre de recherche agricole de l'État de Bavière (LfL). "Cela met à l'épreuve à la fois l'agriculture et la société."

Alors, que peut-on faire ? "Une étape cruciale pour atténuer les dommages est la gestion soigneuse et appropriée des terres agricoles", a déclaré Doleschel. Le sol doit être recouvert autant que possible pour se protéger contre l'érosion et permettre à plus d'eau de pluie de s'infiltrer. Cela permet de garder l'eau dans le sol pour les plantes et d'empêcher l'écoulement. De plus, lors de la planification des cultures, il convient de tenir compte de la pente du champ et de travailler en conséquence pour prévenir l'érosion.

L'irrigation est principalement réservée à quelques cultures

Pour créer des "chemins sûrs" pour l'eau d'écoulement, les fossés de drainage habituels dans les champs pourraient être ensemencés ("canaux d'eau ensemencés").

Et que dire de l'irrigation pendant les années sèches ? En raison des coûts élevés de la technologie d'irrigation et des pratiques restrictives d'autorisation de retrait d'eau, l'irrigation reste principalement réservée aux cultures pérennes comme le vin, les fruits ou le houblon, ou aux cultures à forte valeur comme les légumes ou les pommes de terre.

Un défi particulier en Bavière est le paysage - les champs sont relativement petits et la propriété est souvent divisée entre de nombreux propriétaires. Les agriculteurs individuels ne peuvent pas mettre en place ces mesures seuls, a déclaré l'expert. Les procédures publiques coordonnées par les directeurs du développement rural pourraient être une solution.

Les importantes inondations du sud de la Bavière en juin ont également eu des conséquences graves pour l'agriculture. Il y a eu des pertes partielles de cultures. "Les fortes précipitations et les inondations au début de juin ont causé des dommages importants aux cultures. De vastes zones de pâturage, de grains, de maïs ou de pommes de terre ont été immergées pendant plusieurs jours", a souligné la ministre de l'Agriculture Michaela Kaniber (CSU) lors de la traditionnelle tournée de presse de la moisson le mois dernier.

Le rapport sur les cultures de 2024 de l'agence de l'État a de nouveau mis en évidence les conditions météorologiques jusqu'à la moisson : les fortes pluies ont commencé à la fin du mois de mai, "trempant complètement les sols". Le temps instable a également interrompu plusieurs fois la moisson pendant l'été.

Recherche sur l'agriculture dans les zones sèches

Différents essais et projets sont en cours à l'agence de l'État pour explorer comment l'agriculture bavaroise peut devenir plus résiliente face aux changements climatiques futurs. Dans la ville franconienne de Schwarzenau, il y a un nouveau centre de recherche pour l'agriculture dans les zones sèches. Ici, par exemple, on teste des types de cultures alternatives pour leur adaptabilité : "Dans des conditions climatiques changeantes, la diversification joue un rôle de plus en plus important. De nouveaux types de cultures et méthodes de culture peuvent faire une contribution significative ici". Le projet "FutureCrop" recherche également la culture d'arachides, de ni

