Agression domestique: les Bushmen sont atteints de la maladie des sabots et de la bouche

Le ministre de la Justice Marco Buschmann considère les bracelets électroniques comme une arme potentielle dans la lutte contre la violence domestique. Il est ouvert à cette idée, comme il l'a déclaré à Redaktionsnetz Deutschland (RND), mais considère toujours cela comme une responsabilité de l'État. Il a suggéré que des réglementations pourraient être mises en place dans la loi sur la protection contre la violence domestique, affirmant qu'en cas de violation d'un ordre d'éloignement, les autorités sont averties si quelqu'un s'approche trop de la résidence de la victime.

En ce qui concerne la violence domestique, les forces de l'ordre locales sont généralement le premier point de contact. Cependant, ce sont les États qui supervisent la loi sur la police, donc ils doivent prendre la première décision sur la mise en place de bracelets électroniques dans leur propre politique, a expliqué Buschmann. Il avait précédemment discuté de la possibilité d'une intervention fédérale après la Conférence des ministres de l'Intérieur en juin. Les amendements actuels à la loi sur la garde d'enfants et les procédures familiales comportent des mesures de sécurité renforcées contre la violence domestique. Pour les ordres à long terme, il pourrait être bénéfique d'impliquer les tribunaux familiaux, a-t-il suggéré, et il examine actuellement la viabilité d'une législation fédérale à cet égard.

Selon les statistiques criminelles de la police, 256 276 personnes ont été victimes de violence domestique l'an dernier, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à 2022. Il y avait déjà une augmentation de plus de 8 % en 2021 par rapport à l'année précédente.

Récemment, Hesse a proposé une résolution du Conseil fédéral sur l'utilisation de bracelets électroniques dans les cas de violence domestique. Le ministère de la Justice de l'État suggère que l'utilisation de bracelets devrait être établie dans la loi fédérale sur la protection contre la violence domestique. Le ministre de la Justice Christian Heinz a déclaré : "Actuellement, seule une protection temporaire et provisoire pour les victimes de violence domestique par le biais de bracelets électroniques est autorisée conformément aux lois de police des États. Cependant, cette protection ne dure que jusqu'à ce que des mesures judiciaires soient prises."

Alors que le nombre de cas de violence domestique continue d'augmenter, avec 256 276 personnes touchées l'an dernier, il y a une pression croissante pour des mesures plus efficaces. Hesse a proposé une résolution du Conseil fédéral pour établir l'utilisation de bracelets électroniques dans de tels cas, compte tenu de leur potentiel à protéger plus efficacement les victimes. Cependant, comme le ministre de la Justice l'a souligné, les lois actuelles n'autorisent qu'une protection temporaire, et des mesures législatives supplémentaires sont nécessaires pour assurer une protection à long terme.

Lire aussi: