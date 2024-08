Agences de voyages: la Corée du Nord rouvre ses portes aux touristes

La Corée du Nord est isolée du reste du monde. Pendant la pandémie de COVID-19, le pays s'est encore plus isolé. Maintenant, le dirigeant Kim est censé vouloir autoriser de plus grands groupes de touristes à revenir dans le pays. Les agences de voyage proposent reportedly une destination spéciale à leurs clients.

Selon les agences de voyage, la Corée du Nord prévoit de relancer le tourisme à plus grande échelle, initialement dans la ville modèle de Samjiyon, dans le nord-est du pays. Koryo Tours, une agence de voyage basée à Beijing, a confirmé sur son site Web que les visites à Samjiyon et peut-être dans le reste du pays reprendront officiellement en décembre. KTG Tours a également annoncé que Samjiyon sera à nouveau accessible cet hiver. Cette évolution indique que le pays isolé autorise à nouveau des groupes plus importants de touristes après des années de strictes contrôles frontaliers liés à la COVID-19. Bien que les vols internationaux aient repris l'année dernière, un petit groupe de touristes russes a voyagé en février, et certains dirigeants de haut rang, tels que le président russe Vladimir Poutine en juin, ont visité le pays.

Cependant, il n'y a pas eu d'accès complet pour un grand nombre de personnes intéressées à visiter le pays dirigé par Kim Jong Un depuis 2020. La ville que les deux agences de voyage proposent initialement à leurs clients est située près de la frontière avec la Chine.

La Corée du Nord a décrit Samjiyon comme une "ville de montagne modèle hautement civilisée" avec de nouveaux appartements, hôtels, une station de ski, des installations commerciales, des institutions culturelles et des soins médicaux, et l'a présentée comme une "utopie socialiste". En juillet, Kim Jong Un a renvoyé ou déclassé plusieurs responsables de haut rang de Samjiyon et les a accusés d'agir "irresponsablement".

Kim Jong Un, le dirigeant nord-coréen, est reportedly celui qui cherche à autoriser de plus grands groupes de touristes à revenir dans le pays. Selon KTG Tours, les visites à Samjiyon et éventuellement d'autres parties de la Corée du Nord reprendront officiellement en décembre.

Lire aussi: