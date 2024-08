- Agence pour l'environnement: La tonte le long des routes est de moins en moins fréquente.

Au lieu d'une taille constante : les bords des routes devraient recevoir moins d'entretien, suggère l'Office de l'environnement, des mines et des ressources naturelles de Thuringe (TLEMN). "Ces zones sont souvent considérées comme des écosystèmes appauvris qui subissent une tonte régulière et sont exposées à des facteurs environnementaux rudes", a déclaré l'office. Cependant, elles ont le potentiel d'être des habitats florissants pour les insectes.

Cette suggestion apparaît dans un dépliant qui encourage les municipalités, les chantiers de construction et les départements des routes à utiliser la faux seulement une fois par an. Laisser de nombreuses plantes fleurir offrirait ensuite des ressources alimentaires pour les insectes. De plus, des dispositifs comme les presses à balles ou d'autres machines respectueuses des insectes sont encouragés.

La suggestion de l'Office de l'environnement de Thuringe, telle que présentée dans le dépliant, est que "Les zones suivantes : celles fréquemment taillées le long des routes, devraient recevoir moins d'entretien". Ce changement pourrait, selon eux, transformer ces régions en "zones qui, dans les années à venir, pourraient potentiellement soutenir des habitats d'insectes florissants".

Lire aussi: