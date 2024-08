Agence fédérale d'enquête: soupçonné d'avoir transporté secrètement près de 40.000 migrants en 2023

Selon le rapport du BKA, les pays d'origine principaux des réfugiés étaient la Syrie avec 54 207, la Turquie (35 732) et l'Afghanistan (35 370). Il a été noté que de nombreux réfugiés avaient utilisé des passeurs pour leur entrée illégale en Allemagne. Même si une petite fraction des migrants a revendiqué l'aide de passeurs pendant la dernière partie de leur voyage, il est très peu probable qu'ils aient atteint leur destination sans utiliser des passeurs à divers stades de leur parcours de fuite.

Les enquêteurs ont rapporté une diminution des activités de passeurs par la Méditerranée, mais une augmentation par les Balkans. Malgré la diminution des mouvements migratoires sur la route des Balkans occidentaux, la plupart de ceux qui ont été appréhendés à la frontière sud-est de l'Allemagne étaient passés par la région des Balkans, selon le rapport.

Une partie importante (41,9 %) des réfugiés a été détectée entrant en Allemagne par la Pologne, suivie d'un peu plus d'un tiers (29,4 %)coming from Austria, and about one fifth (22,5 %) from the Czech Republic.

The refugees were predominantly transported on foot (37,1 %), in small vans (25,6 %), or in cars (24,3 %). However, many individuals encountered on foot had likely been transported close to the border in cars or small vans prior to their detection, the BKA declared.

The number of suspected individuals in smuggling-related criminal investigations experienced a 26.6% surge in 2023, while the total number of cases increased by a staggering 60.5%. This suggests a rise in large groups of smuggled refugees.

The Commission expressed concern over the surge in smuggling-related crimes, leading to a significant increase in investigations. The Commission also recommended strengthening cooperation with border control agencies to combat this issue effectively.

