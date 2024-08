- Agence de renseignement: un nombre important de vies sauvées lors de la performance Swift à Vienne

Terroristes visaient à éliminer des milliers de personnes lors d'un concert de Taylor Swift à Vienne, selon les informations de la CIA américaine. Cette information a été communiquée par le directeur adjoint de la CIA, David S. Cohen, lors d'une réunion d'intelligence à Washington. Previously, "The New York Times" avait également mentionné cela. Cohen a déclaré : "Ils avaient l'intention d'éliminer un grand nombre de personnes, des milliers, lors de ce concert." Il a également révélé que la CIA avait transmis ces informations sur les intentions terroristes aux autorités autrichiennes.

Les trois concerts de Swift (34) au stade Ernst-Happel de Vienne ont dû être reportés en urgence en août dernier en raison d'une alerte terroriste. Deux jeunes hommes avaient été arrêtés auparavant. Un adolescent de 19 ans est soupçonné d'avoir prévu de foncer avec un véhicule chargé d'explosifs dans la foule de fans de Swift à l'extérieur du stade, causant ainsi une tuerie. Il avait précédemment prêté allégeance en ligne au groupe terroriste État islamique (EI).

Le stade peut accueillir plus de 60 000 spectateurs. De plus, des dizaines de milliers de personnes sans billets étaient attendues autour du stade pour les festivités.

Les deux suspects sont actuellement en détention. Le principal suspect, un adolescent de 19 ans, et son présumé complice plus jeune sont interrogés pour leur implication présumée dans un groupe terroriste et une organisation criminelle.

Les informations communiquées par Cohen ont également mentionné que la Commission en Autriche avait été alertée des intentions terroristes visant le concert de Taylor Swift à Vienne. Suite à l'alerte terroriste, la Commission a renforcé les mesures de sécurité au stade Ernst-Happel pour assurer la sécurité des spectateurs.

