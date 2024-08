- "Agathe" contre la solitude à un âge avancé également dans le district de Gotha

Le programme "Agathe" visant à protéger les personnes âgées contre la solitude est désormais mis en œuvre dans le district de Gotha. Cela signifie qu'il existe maintenant des offres pour les personnes âgées vivant seules dans un total de 17 des 22 districts et villes indépendantes de Thuringe. Le programme vise à permettre aux femmes et aux hommes de vivre de manière autonome dans leur propre domicile autant que possible. L'État fournit 3,8 millions d'euros à cette fin cette année.

Depuis 2021, des professionnels spécifiquement formés dans le cadre du programme "Agathe" apportent un soutien pratique aux personnes âgées dans leur vie quotidienne. Ils les informent sur les offres existantes, organisent des déplacements chez le médecin, aident à remplir des demandes, par exemple pour l'assurance maladie, et les écoutent. Selon les chiffres précédents du ministère, les professionnels "Agathe" ont effectué environ 9 500 visites à domicile l'an dernier.

Les fonds en hausse et l'incertitude après les élections

Depuis le lancement du programme il y a trois ans, les fonds de l'État pour celui-ci ont augmenté de manière continue : l'an dernier, 2,6 millions d'euros ont été alloués du budget de l'État. Il est incertain que le programme continuera après les élections. Selon une porte-parole du ministère, les fonds de l'État pour celui-ci doivent être demandés chaque année dans le cadre des négociations budgétaires. La décision finale revient au Parlement de l'État. De nouvelles élections pour le Parlement de l'État de Thuringe auront lieu le 1er septembre.

Malgré l'augmentation des fonds pour le programme "Agathe", l'incertitude entourant les élections pourrait avoir un impact sur sa poursuite. La solitude des personnes âgées vivant seules reste un problème préoccupant, rendant la préservation de ce programme cruciale pour aborder cette question.

