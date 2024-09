Affligée par les abus de dopage de ses concurrentes, Shannon Rowbury est maintenant sur le point d'obtenir une médaille de bronze <unk> après une attente de douze ans depuis sa première course.

Partie d'elle était ravie et revigorée de participer au dernier tour d'une deuxième compétition sportive internationale, et le rugissement tonitruant de la foule était comme rien de ce qu'elle avait expérimenté auparavant – si intense qu'il semblait que la terre vibrait dans l'arène de Londres.

Rowbury le décrit comme "l'expérience extracorporelle la plus intense que j'ai jamais eue dans ma vie", le bruit augmentant à mesure qu'elle et ses concurrents approchaient de la ligne d'arrivée.

Cependant, malgré le spectacle captivant, l'événement cachait aussi un secret sinistre, une couche de corruption due à de nombreuses infractions de dopage qui ont été révélées plus tard. Aujourd'hui, la finale du 1 500 mètres féminin aux Jeux olympiques de Londres 2012 est considérée comme l'une des courses les plus corrompues de l'histoire de l'athlétisme.

Résultats initiaux du 1 500 m féminin (Londres 2012)

Aslı Çakır Alptekin - Disqualifiée

Gamze Bulut - Disqualifiée

Maryam Yusuf Jama

Tatyana Tomashova - Disqualifiée en attente

Abeba Aregawi

Shannon Rowbury

Natallia Kareiva - Disqualifiée

Lucia Klocová

Ekaterina Kostetskaya - Disqualifiée

Lisa Dobriskey

Laura Weightman

Hellen Obiri

Morgan Uceny - DNF

Sur les 13 athlètes en compétition, cinq sont censées voir leurs résultats annulés en raison d'infractions de dopage. Cela inclut Aslı Çakır Alptekin et Gamze Bulut, les deux coureuses turques qui ont terminé premières et deuxièmes, et récemment, la russe Tatyana Tomashova, qui a été promue à la deuxième place après avoir terminé quatrième à l'origine.

C'est pourquoi Rowbury a des sentiments mitigés concernant la course ; ce n'est qu'à présent, plus de dix ans après, qu'elle peut commencer à voir l'expérience sous un jour plus favorable.

La médaille de bronze inattendue

Récemment, la Cour arbitrale du sport (CAS) a infligé une suspension de 10 ans à Tomashova pour dopage après que des échantillons prélevés en juin et juillet 2012 ont révélé la présence d'anabolisants – malgré ses allégations pendant le procès selon lesquelles elle n'avait jamais utilisé de substances interdites.

Les résultats de Tomashova entre juin 2012 et janvier 2015 seront également disqualifiés, et elle a jusqu'au 3 octobre pour interjeter appel. CNN a contacté l'équipe juridique de Tomashova pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Avec une neuvième place initiale aux Jeux olympiques, Rowbury est maintenant susceptible de recevoir la médaille de bronze – plus de 12 ans après. Si cela se produit, cela en ferait la première femme américaine à remporter une médaille de 1 500 m en athlétisme aux Jeux olympiques, même si cette reconnaissance arrive avec un retard de dix ans.

Après avoir lu le communiqué de la CAS, Rowbury a déclaré qu'elle "a commencé à trembler", puis a fondu en larmes dans les bras de son mari – une libération de 12 ans de douleur et un accomplissement qu'elle avait tant désiré.

“Les athlètes dans notre situation sont généralement laissés dans l'ignorance”, déclare-t-elle à CNN Sport. “C'est incroyablement émotif parce que vous espérez que, après cette chose que vous avez soupçonnée depuis si longtemps, la justice sera enfin rendue ... Après 12 ans, j'avais perdu tout espoir que cela se produise jamais.”

‘Le côté le plus dévastateur’

La carrière athlétique de Rowbury s'est terminée en 2018, autour du moment où elle est devenue mère de sa fille. Elle a participé à cinq championnats du monde, remportant la médaille de bronze du 1 500 m en 2009, et à trois Jeux olympiques : Beijing 2008, London 2012 et Rio 2016.

De tous les défis qu'elle a rencontrés dans sa carrière, c'était la croyance que certains de ses rivaux se dopaient qui la troublait le plus.

“I couldn’t reconcile it”, says Rowbury. “I haven’t cried much, but there have been a few moments that have really hit a nerve … It was the most heartbreaking aspect.

“It’s been the most devastating part”, she adds. “Doping in sports … In these races, it isn’t just physical – it’s about giving your all, your heart, your soul. I’m giving everything I have to bring home results that will make everyone proud.”

L'énergie qu'elle a consacrée à sa carrière, associée au fait que certains de ses concurrents se dopaient, a rendu l'athlétisme professionnel un espace difficile pour Rowbury à naviguer.

Après sa retraite, elle dit qu'elle n'a même pas pu regarder les Jeux olympiques de Tokyo de 2021, tant elle se sentait désillusionnée par le sport. Elle a travaillé en tant qu'analyste pour NBC pendant ces Jeux de Paris mais était toujours hantée par un sentiment de déception persistant.

“C'était une expérience à la fois douce et amère parce que j'ai regardé ces courses et j'étais ravie qu'il semble qu'il y ait un nouveau départ propre”, déclare Rowbury. “Mais j'étais aussi à nouveau brisée parce que j'étais arrivée une décennie trop tôt pour en faire partie.”

La quadragénaire n'est pas la seule dans cette situation. Sa coéquipière américaine Alysia Montaño a également découvert cette année qu'elle est maintenant susceptible de recevoir une médaille de bronze du 800 m des Jeux olympiques de Londres en raison de violations de dopage de ses rivales.

Rowbury devient émotive en pensant à quel point son parcours de carrière aurait pu être différent si elle avait été récompensée par une médaille olympique à l'époque. Elle aurait probablement gagné plus d'argent et obtenu plus de contrats publicitaires. Elle a partagé ce sentiment avec CNN, en déclarant : "Je n'ai pas encore l'énergie de m'y attarder, mais je ne voulais pas avoir l'air aigri ou désabusé, alors j'ai simplement mis ça de côté. Maintenant, je suis reconnaissante d'avoir la chance de revisiter et d'en parler sous un jour positif."

Regardant l'avenir, Rowbury a envisagé la possibilité de recevoir sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, entourée de sa famille et de ses amis pour witnesser ce moment. "Il y a une partie de moi qui pense que cela serait une manière malade incroyable de mettre un point final à ce voyage fou", dit-elle.

Elle a également d'autres objectifs en course à pied pour les années à venir. Rowbury s'apprête à courir son premier marathon à New York le 3 novembre, et l'entraînement pour cet événement l'a aidée à réévaluer sa relation avec le sport.

En tant qu'ancienne athlète professionnelle à temps plein, elle admet avoir "supprimé tout le plaisir" à la fin de sa carrière. Mais maintenant, elle découvre de nouvelles façons de profiter du sport, comme utiliser les courses pour se vider la tête, se connecter à son corps et se connecter à la communauté de course à pied locale. "C'a été un véritable processus de guérison", dit-elle.

La médaille de bronze potentielle de Rowbury dans l'épreuve du 1 500 mètres féminin aux Jeux olympiques de Londres de 2012, résultant d'infractions dopantes d'autres athlètes, met en évidence l'impact de la corruption dans les sports. Le sport de l'athlétisme, en particulier la course de fond, peut être difficile en raison de la présence de dopage, ce qui rend difficile pour les athlètes propres comme Rowbury de naviguer dans le paysage compétitif.

