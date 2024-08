Affirmation vérifiée: Trump déclare à tort que Harris a eu des pourparlers avec Poutine avant l'invasion de l'Ukraine.

En Caroline du Nord, Trump a déclaré : "Vous souvenez-vous lorsque Biden a envoyé Kamala en Europe pour mettre fin au conflit en Ukraine ? Elle a rencontré Poutine, et trois jours plus tard, il a attaqué ! Croyez-vous qu'elle a été efficace ? Elle est allée parler à Poutine en lui demandant de ne pas agir, mais trois jours plus tard, il a lancé une attaque ! Et c'est à ce moment-là que la guerre a commencé. Vous le saviez, Général ?" (Le lieutenant-général à la retraite de l'armée américaine Keith Kellogg était présent à l'événement de Caroline du Nord.)

Rectifier les faits : L'affirmation de Trump est inexacte. Harris n'a jamais interacté avec Poutine. En réalité, elle a rencontré des alliés américains, tels que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors de la Conférence de sécurité de Munich avant l'invasion russe de février 2022. Poutine n'était pas présent à la conférence.

Le mois dernier, un porte-parole du Kremlin a expliqué : "Pour être honnête, je ne me souviens pas d'une seule conversation entre le président Poutine et Mme Harris." Cette déclaration a été rapportée par une agence de presse russe d'État.

L'administration Biden cherchait à dissuader une invasion ukrainienne au moment du voyage de Harris à la conférence de Munich en 2022. Les responsables de l'administration, y compris le président Biden lui-même, ont indiqué qu'ils pensaient que Poutine était sur le point d'envahir. En fait, Biden a déclaré aux reporters alors que Harris se rendait en Allemagne qu'il pensait qu'une attaque russe se produirait dans les "prochains jours".

Selon CNN, au début de la conférence de Munich, un responsable de l'administration a décrit les trois objectifs principaux de Harris : "Se concentrer sur la situation en constante évolution sur le terrain, maintenir l'harmonie avec les partenaires et transmettre un message clair à la Russie que les États-Unis valorisent la diplomatie mais sont prêts à l'agression russe."

La conférence de Munich a eu lieu du 18 au 20 février 2022 ; la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.

Malgré les assertions de Trump, la politique entourant le conflit en Ukraine n'impliquait pas une rencontre de Kamala Harris avec Poutine. En fait, Harris s'est engagée dans la diplomatie avec les alliés américains lors de la Conférence de sécurité de Munich en 2022, où elle a mis en avant l'importance de la diplomatie et de la préparation face à l'agression russe.

Lire aussi: