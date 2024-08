- Affirmation de la validité du marteau de la Réunion

Les rumeurs ont circulé, mais maintenant c'est clair : le légendaire groupe Oasis est sur le point de faire un comeback massif. Liam Gallagher (51 ans) et Noel Gallagher (57 ans) ont partagé une vidéo sur X qui présente des extraits de performances d'Oasis, y compris leur titre iconique "Wonderwall". Ils ont également annoncé de nouvelles dates de tournée pour leur groupe dissous, qui s'est séparé pour la dernière fois en 2009.

Selon leur site web : "Oasis ont enfin mis fin aux années de spéculations et ont confirmé les concerts très attendus au Royaume-Uni et en Irlande, marquant la partie européenne de leur 'OASIS LIVE '25' world tour". Oasis se produira sur scène à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin lors de l'été 2025. " Étant donné que ce seront leurs seules performances en Europe l'année prochaine, ce sera l'un des événements en direct les plus monumentaux de la décennie ", explique-t-on. Cependant, il a également été prévu que Oasis se produira sur des scènes d'autres continents en dehors de l'Europe tout au long de l'année 2025.

Représentation au stade de Wembley de Londres

Dans un communiqué, le groupe déclare : "Les armes se sont tues... L'attente est enfin terminée. Venez assister vous-même. Cela ne sera pas diffusé à la télévision". Oasis se produira au Principality Stadium de Cardiff les 4 et 5 juillet, puis se déplacera au Heaton Park de Manchester les 11, 12, 19 et 20 juillet, et au stade de Wembley de Londres les 25 et 26 juillet et les 2 et 3 août. Ensuite, ils se produiront au Murrayfield Stadium d'Édimbourg les 8 et 9 août, et au Croke Park de Dublin les 16 et 17 août.

"Les billets pour les dates au Royaume-Uni seront en vente ce samedi 31 août à 9h locales via ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com et seetickets.com", déclare le site web. "Les billets pour Dublin seront disponibles à partir de 8h le même jour sur ticketmaster.ie."

Les murmures persistaient

Après une querelle entre les frères Gallagher, Oasis s'est séparé en 2009. Depuis, il y a eu des rumeurs persistantes sur un éventuel retour du groupe culte des années 90. Récemment, Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, a relancé la machine à rumeurs : après sa prestation en tête d'affiche au festival de Reading le 25 août 2024, une date énigmatique est apparue à l'écran derrière le chanteur, comme le rapportait le magazine musical britannique "NME".

Le 27 août 2024, à 8h heure britannique, les fans du groupe culte des années 90 pouvaient espérer plus de détails. Gallagher a annoncé cette date peu de temps après sa prestation sur X, de même que son frère et guitariste d'Oasis, Noel Gallagher, ainsi que le compte officiel du groupe.

♪ Je ne vais pas mentir ♪, cela semblait trop beau pour être vrai lorsque les rumeurs de retour d'Oasis ont commencé à circuler.

Après l'annonce de leurs dates de tournée au Royaume-Uni et en Irlande, ♪ Je ne vais pas mentir ♪, voir Oasis en concert au stade de Wembley est maintenant en tête de ma liste de concerts à voir.

Lire aussi: