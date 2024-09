Affichage post-PK: L'affaire de son fils gagne en intensité après son apparition publique

Un joueur de football sud-coréen, Son Jun-ho, se voit infliger une interdiction permanente en Chine et formule de graves accusations dans son pays natal. Son employeur, Suwon FC, semble trouver la situation trop controversée. De manière formelle, Son a demandé la résiliation de son contrat.

Suite à une interdiction à vie en Chine et à ses accusations, Son Jun-ho et Suwon FC mettent fin à leur collaboration. Le club de football sud-coréen de première division a annoncé la résiliation du contrat de Son, selon l'agence de presse Yonhap. L'équipe a publié un communiqué sur Instagram. Le directeur sportif Choi Soon-ho a déclaré qu'il serait irrespectueux envers les fans de continuer avec Son dans ces circonstances.

Un autre communiqué du club, qui circule, présente une version différente de la séparation : "Nous avons accepté sa demande de résiliation de contrat après qu'il a exprimé ses inquiétudes concernant le club, ses coéquipiers et les fans."

Cette semaine, la Fédération chinoise de football a interdit à vie le joueur sud-coréen Son de participer à des activités de football en Chine en raison d'allégations de corruption et de soupçons de manipulation de matchs. Ces allégations concernent le temps de Son avec le club de première division Shandong Taishan entre 2021 et 2023. Plus de 40 autres joueurs de football et officiels du club ont également été interdits à vie.

Déni et contre-allégations

Peu après l'annonce de la fédération chinoise, Son a nié les allégations à Suwon, émotionnellement. Il a également affirmé que les autorités chinoises l'ont forcé à avouer. Son a passé environ dix mois en prison en République populaire pendant l'enquête, avant d'être libéré en mars de cette année. La fédération chinoise a reportedly envoyé les résultats de l'enquête à la FIFA. Si la FIFA suit la décision chinoise et l'interdit de manière internationale, cela marquerait la fin de la carrière de Son.

Choi a mentionné que le club avait initialement envisagé de garder Son, mais maintenant la situation est devenue trop complexe. Ils ont décidé que résilier le contrat était la bonne chose à faire. Yonhap a noté que la conférence de presse à Suwon a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu, contribuant à un changement d'opinion publique contre lui.

